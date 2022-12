EN VIVO TMW – Juventus, reunión de accionistas hoy. Agnelli: «Dimisión difícil, pero en el momento adecuado»

El Vive

09:45 – Se llevó a cabo la última junta de accionistas de la Juventus, presidida por el presidente Andrea Agnelli y por los demás miembros del Consejo de Administración que renunciaron el 28 de noviembre. Empezará a funcionar a las 10: Tuttomercatoweb te trae de vuelta formulaciones de los simpatizantes.

10:05 – Comienza asamblea de accionistas con declaraciones de Massimo Della Ragioni (Director Independiente y Presidente del Comité de Riesgos): «Juventus tuvo que enfrentar desafíos sin precedentes en los últimos meses. La Junta Directiva analizó los artículos recibidos de las autoridades, y fue una tarea muy difícil en beneficio de Juventus y todos los accionistas. Entre septiembre y diciembre nos reunimos con más de 10 veces, durante el mismo período se reunió periódicamente con los auditores Se solicitaron reflexiones y análisis adicionales. Luego del trabajo realizado, el Directorio decidió revisar algunas de las estimaciones y comunicarlas al mercado con total transparencia. El Directorio continúa ejerciendo su gobierno en otros asuntos. Después de completar nuestro trabajo y completar los estados financieros al 30 de junio de 2022, hemos compartido las razones detrás de esto. Hemos apoyado a la empresa en este punto.

Andrea Agnelli toma la palabra: «La decisión de dejar la presidencia no fue fácil. Además de amar a la Juventus, siempre he trabajado duro para lograr los mejores resultados dentro y fuera del campo y estos resultados han sido extraordinarios. Fue una decisión que tomé en un manera convincente y con toda tranquilidad. La empresa está llamada a defender su posición. Personalmente, estoy convencido del buen trabajo durante estos años, una opinión que también ha sido confirmada en las últimas semanas por los análisis de muchos expertos, y los comentarios contra nosotros no están justificados: la Juventus demostrará sus buenas razones y su legitimidad en todas partes. Sin embargo, el club debe continuar por el camino iniciado para proteger los intereses del club. Por esta razón, pensé que era apropiado dar un paso atrás, para evitar que pudiera Creo que las elecciones y decisiones que se tomarían a partir de ahora estuvieron condicionadas por mi implicación personal. La Juventus que está por encima de todo y de todos. Hasta el final».

Discurso de Roberto Spada, Presidente de la Junta de Auditores Públicos Certificados: “Con motivo de la emisión de los estados financieros del 5 de diciembre, la Junta de Auditores Colegiados solicitó a la Junta Directiva profundizar algunos temas, y la Junta los estudió y tomó nota, así como en lo relativo a maniobras salariales y el tema de las ganancias de capital distintas y no superpuestas, instando a la empresa a fortalecer los procedimientos internos.” .

11:10 – espacio para intervenciones de accionistas.

El colaborador Luciano Moggi tomó la palabra: «Este aplauso me conmueve. Muchos se preguntan por qué pedí venir a hablar. Tengo ganas de decir algunas cosas. He venido por tres razones. He llegado a entender el estado de nuestro presupuesto, porque no tardo mucho consideración de lo que leí. Luego para agradecer a Agnelli, nueve campeonatos no hechos Ganarlo fácilmente. Son esas cosas que son difíciles de entender, pero los de adentro saben lo difícil que es. En un club que no defendió o no defendió Era capaz de defenderse, y por eso se convirtió en un juguete en manos de muchos, especialmente de los medios de comunicación. «Gana porque roba», adjetivo que se le da a la Juventus, pero no es cierto porque siempre ganaba en la y nunca le robaron nada a nadie. Tal vez nos robaron algo, como en la inundación de Perugia. Nos lo robaron al año siguiente, cuando la Roma ganó el campeonato. Y el presidente de CONI cambió las reglas para correr dejando Nakata juega en Turín que decidió el partido al marcar un gol y luego visa pasaportes Escucho unas palabras: Cantan los hermanos de Italia, luego el seleccionador nacional es el que falsificó el pasaporte de Recoba Esto es Italia Sé cómo trabajaba Anelli , es dificil de explicar.Soy una persona acostumbrada a vivir y no m Teniendo, sigo peleando por el Calciopoli. Nos han culpado por cosas que otros han hecho. Andrea aquí tengo un cofre con una llave, aquí está todo Calciopoli. Aquí escuchará a Carraro decir que Fiorentina y Lazio no pueden descender, quien dice que no ayuden a Juventus antes del partido contra Milan.

12:10 – Respuesta de Andrea Agnelli a los accionistas:: “Quería agradecer a los que expresaron palabras de cariño pero también a los que expresaron críticas porque ahí es donde uno crece. Siempre los has hecho míos, con más o menos simpatía pero siempre escuchándolos. Soy consciente de que cuando todo sigue su camino Bueno, es el aplauso, mientras que cuando las cosas no van bien, la gente se apresura a encontrar fallas en cualquier actividad. Solo puedo reiterar mi absoluta convicción en la corrección del trabajo de la empresa. En cuanto al campo, uno siempre trata de hacer deporte para ganar. Cuando uno elige a un jugador «lo hace porque cree que es el mejor para enviar a la cancha. Hubo críticas al jugador (Ed Romero) que no encontró un lugar en nuestro equipo «En ese momento estaban Bonucci, Chiellini y De Ligt. En ese momento el defensa central había visto el campo con binoculares». Esto no quiere decir que no expresó su valor promocional en Italia o Inglaterra, pero hay momentos en los que las elecciones las tienes que hacer tú. Las elecciones siempre han dependido del director del área deportiva. El día que eso no pasa, un número se quita de responsabilidad y surgen los mayores problemas. Siempre ha sido Ese es mi estilo».

12:19 – Maurizio Arrivabene responde a las preguntas de los colaboradores: «La sesión del 20 de enero permitirá la primera etapa para examinar la solicitud promovida por el Ministerio Público Federal. El plazo del 24 de diciembre para la presentación de cargos directivos venció con miras a la reunión del 18 de enero. Las condiciones exigidas por Dybala eran supervisoras y comprometidas con el club «A nivel de varios años. Di María demostró su valía en la última Copa del Mundo, y lo contratamos por un año en el que tenía que representar y guiar a los jugadores jóvenes que llegaban. Estoy hablando de Fagioli, Hablo de Miretti, que debió inspirarse en un héroe como Di María. En cuanto a la gira de verano, están presentando al equipo a nivel mundial. La participación en eventos que dan visibilidad a nivel internacional es más que positivo En lo que respecta a los deportes electrónicos, la Juventus participará en el equipo eSerie A en colaboración con Dsyre, con viajes al mundo de la moda y el diseño «.

Anielli otra vez::“Yo siempre he dicho, incluso a mis amigos, que hay que tener una persona responsable a la que se le asignen responsabilidades. De lo contrario, como somos muchos fans en el mundo, la alternativa es nombrar a un encuestador. Se respetan las opiniones, pero hay personas que deben asumir sus responsabilidades para lograr metas predeterminadas.

Otra vez colaborador Muji: «Si es cierto que se ha reabierto el tema de las plusvalías, también es cierto que el Calciopoli debe empezar de nuevo. Es una herida que no cicatrizará ni para nosotros ni para la Juventus. Las objeciones del dinero se pueden escuchar de primera mano Luego no me gustó en el discurso deportivo que hizo Arrivabene, la diferencia se hace comprensiblemente, en este momento la Juventus no tiene mediocampo, tenemos que empezar desde aquí, no desde los atacantes.

12:35 – Estados financieros aprobados al 30 de junio de 2022.

13:00: el colaborador Moji habló de nuevo: «¿Te das cuenta que no defendimos en el 2006? No es bueno culpar a los directivos. Cuando uno sale de estas situaciones tiene que haber una coherencia entre los ambientes, nos dejaron solos y eso no es bueno cuando yo Escuche que el abogado defensor salvó a la Juve», dice Cobolli Gigli. El que anuló la apelación al Tercer Equipo de Evaluación y que tal vez pueda mantener a la Juventus en el nivel A retrasando los calendarios. Ahora tenemos algo que Andrea Agnelli ha defendido con los dientes apretados, no lo hagamos. quejarnos pero tratemos de estar unidos. Si hay cohesión, entonces Juventus Continúa, de lo contrario no. La familia Agnelli sabía todo lo que estábamos haciendo, en 12 años logramos traer beneficios económicos al club ganando todo lo que se podía ganar. La afición debe ser importante. Sigue, recuerda cuando te enfrentaste a Ancelotti que no estaba de acuerdo. El alivio que siente la afición Los entrenadores también lo sienten cuando ganas. Creo que tienes que implicarte más que nadie para defender a la Juventus que nunca se ha defendido a sí misma. Yo, que defendí, pagué las consecuencias”.