EN VIVO TMW – Italia, impasible: «El Mundial de Estados Unidos y el Scudetto con la Lazio son mis objetivos»

13.31 – Comienza la rueda de prensa de Ciro Immobile: «Tuve que parar todo lo que pasó después de que no clasifiqué al Mundial. Entendí que otros no podían decidir sobre mi retiro. También gracias al club, decidí que todavía tenía mucho que ofrecer. El Mundial es muy lejos. La edad definitivamente está avanzando, pero si ese fuera mi caso, sé que todavía podré hacer algo”.

¿Por qué pensaste en la jubilación?

“Para la decepción de no clasificar al Mundial y las fuertes críticas. Son dos cosas que te diferencian. Sin embargo, con el transcurso de las semanas me di cuenta de que no podían ser otros los que decidieran mi camino, para retirarse. En mi lugar. Por supuesto, estas cosas te hacen pensar.

¿Te convenciste o tuvo que intervenir el entrenador?

«Creo que Mancini no tenía dudas sobre mi retiro, lo hablé mucho con mi familia y al final decidí continuar».

¿Quiénes son los jóvenes delanteros que te gustan?

Scamaka, Pellegri, Pinamonte… Raspadori ya ha llegado a la Eurocopa con nosotros y ya lo considero un semi-veterano. Gianluca decidió acudir al Primer Ministro, una elección difícil y hay que darle tiempo. Tienen que marcar con el club y luego confiar también en el equipo».

¿Usted también se siente líder de este equipo?

Sí, y también me siento obligado a aportar algo al grupo, dentro y fuera del campo. Eso es lo que llevo conmigo. Este relevo generacional se está dando con tantos jóvenes y el fútbol italiano necesita algo más, tiene que empezar desde a nosotros».

¿Sientes el faro de esta selección?

«Agradezco al entrenador por las palabras. Hice mi entrenamiento profesional y los muchachos de hoy tienen que comenzar con eso, comencé desde Sorrento e hice todo el proceso. Es hora de crecer. Tenemos que darle tiempo a los muchachos y una forma de hacerlo». expresarse, tal vez sea más fácil en el club. Necesitamos más paciencia».

¿Por qué en la selección menos marcas? ¿Te gusta la posibilidad de jugar 3-5-2?

«En la forma digo que para mí no cambia nada, lo que me elija el entrenador está bien. Para la primera pregunta, me la hago casi todos los días… Quizá en la Lazio tengo más margen de error y eso me hace ganar». cuatro clasificaciones de máximo goleador y luego anotar menos con la selección, eso me lo pregunto todos los días precisamente porque siempre quiero mejorar y dar lo mejor de mí, y a veces quiero exagerar que te lleva a hacer grandes tonterías”.

En la selección, nunca sientes que tu posición es tan grande.

“Siempre me he sentido confiado. Las críticas no me molestaban demasiado, pero atribuirse el mérito de no clasificarme para el Mundial y no ganar la Eurocopa es ridículo. No me gustaba esta diversidad de puntos de vista, es un poco divertido, pero también lo aceptas y sigues adelante».

¿Qué dices de la Lacio?

«Estamos en una buena posición en la clasificación, perdimos algunos puntos pero vamos por buen camino. El siguiente paso tiene que ser la mentalidad y el crecimiento, estamos anotando menos pero tenemos más puntos que el año pasado y con la defensa». en su lugar Ahora tenemos que arreglar la Europa League después del último error «.

¿Qué error cometiste después de la Eurocopa?

«Cuando un equipo gana, inmediatamente debe ser bueno para recuperar el entusiasmo y hoy falta un poco. Quizás sea la llegada de nuevos jugadores y la confirmación del entrenador y de todo el cuerpo técnico, debe darnos confianza y moral». Esto es entusiasmo. Lo extrañamos en este momento porque la Copa del Mundo se llevará a cabo pronto y no estaremos allí».

¿Has denunciado delitos en las redes sociales?

«Creo que los que odian deberían ser denunciados, especialmente en términos de malicia gratuita. He estado recibiendo mensajes muy malos sobre mis hijos y tengo que detener esto. En todo el mundo social, no solo en el mundo de los deportes, está escrito sobre todo». Probablemente sea difícil hacer un seguimiento de personas reales y, a veces, son perfiles falsos, si la UEFA se está moviendo, entonces también es correcto enviarlo de regreso a Italia”.

¿Se desarrollan las propiedades inmobiliarias en la hipótesis de la Copa del Mundo de EE. UU.?

«Sí, sí, es una de las metas que me propuse. Siempre he sido una meta sin límites, siempre tratando de avanzar y mirar al futuro con confianza y positivo. Esto me motivó a hacer cosas excepcionales además de mis cualidades tecnicas, porque no puedo explicar estos momentos en la seleccion, he sido un poco dificil estos ultimos años, en la lazio no pude mas, lamentablemente en la seleccion los numeros eran mas bajos pero aqui tambien siempre lo hice mi mejor.»

¿Será este el año del Scudetto para ti?

“Esto también está conectado con mi discurso. Como capitán, no puedo gritar que vamos a ganar el Scudetto, pero todos los años tengo esta idea fija de cuándo me empiezo a retirar. Tengo esa mentalidad, y «Me encanta poder llegar al límite. Creo que el jugador y el hombre siempre deben esperar Y no digo que Lazio definitivamente ganará el título de la Serie A, pero es un equipo en crecimiento, y la batalla de este año será ser muy abierto».

TMW – ¿Por qué los delanteros en Italia sufren más que los jugadores de otras divisiones?

«Un delantero tiene que tener continuidad más que otros roles, y la continuidad siempre significa muchos goles, el delantero siempre tiene que hacer muchos goles. Es mejor tener 5 temporadas de 15 goles que un gol de 30, entonces si metes 5 de 25 Un gol entonces es lo mejor. Siempre busco a los mejores que siempre marcan goles. Los delanteros jóvenes tienen que marcar ese gol, siempre marcan muchos goles, y en el fútbol de hoy son capaces de ayudar al equipo».

¿Pensaste que iríamos a San Siro?

“Sí, lamentablemente, dado el ex cuerpo técnico de Italia y Suecia, no tenemos un buen recuerdo… Espero un partido difícil contra Inglaterra, será uno de sus últimos partidos de preparación para la Copa del Mundo, pero sabemos que tenemos para dar algo a nuestra gente que está decepcionada por la falta de calificaciones «.

¿Por qué la selección puede volver a ser campeona?

“La selección en los momentos difíciles fue un punto de unión para todos, durante la Eurocopa vimos cómo se unía Italia… A partir de ahí hay que empezar de nuevo, los italianos deben guardar ese recuerdo en la mente y confiar en nosotros… Este es un punto de partida importante sin olvidar las decepciones que inevitablemente fortalecen».

¿Cómo comentas el fracaso de Zaniolo y Zakani?

«Creo que el entrenador tomó algunas decisiones, no sé si tienen relación con lo que pasó en junio. Vi a Zakani en un campo de entrenamiento y me habló del problema físico en junio… Hubo un poco de controversia, pero es una locura pensar que alguien quiere escapar de Coverciano. Vi los ojos de Provedel cuando llegó la llamada y me recordó cuando recibí mi primera llamada».

