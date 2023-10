En Venezuela se realizan elecciones para elegir al líder de la oposición a Maduro

María Corina Machado en un evento el 13 de octubre de 2023 en Caracas (Foto AP/Ariana Cubillos)

De cara a las elecciones de 2024: María Corina Machado es la favorita, pero no puede ocupar cargos públicos

Hoy en Venezuela estan detenidos Las elecciones primarias para elegir un nuevo líder de la oposición son las primeras en más de diez años, de cara a los comicios que se celebrarán en el segundo semestre de 2024. La semana pasada, gobierno y oposición llegaron a un acuerdo para organizar las próximas elecciones presidenciales, acordando la presencia de observadores externos e independientes, incluidas las Naciones Unidas y la Unión Europea. De hecho, las Naciones Unidas consideraron ilegítimas las elecciones de 2018, ganadas por el presidente Nicolás Maduro, porque carecieron de “las condiciones mínimas para ser consideradas libres y creíbles”.

Los votantes venezolanos pueden elegir entre aproximadamente una docena de candidatos en las primarias: el ganador desafiará al actual presidente Maduro en 2024, quien aspira a un tercer mandato. Para presionar a Maduro para que organizara nuevas elecciones, la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump impuso severas sanciones económicas a la exportación de petróleo, gas natural y oro. El acuerdo con la oposición llegó específicamente con el objetivo de obtener un alivio de las sanciones, lo que se logró el jueves. Las sanciones han exacerbado la profunda crisis económica que comenzó en 2013: en la última década, el PIB del país ha caído un 70 por ciento y 7 millones de venezolanos, una cuarta parte de la población total, han abandonado el país.

Entre los diez candidatos para el cargo de líder de la oposición, la favorita es María Corina Machado, una ingeniera del partido de 56 años. Venezuela vigésimaQue ella misma fundó en 2012: en las encuestas de opinión aventaja a otros candidatos por más de 10 puntos. Para afrontar la profunda crisis económica, Machado propone privatizar la petrolera estatal PDVSA y la siderúrgica CEDOR y obtener financiamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial para reactivar la economía. Sí el especifica Liberal centrista y anticomunista incondicional, se la considera una política de derecha con ideas algo extremas: en el pasado ha dicho que Maduro debería haber sido derrocado a toda costa, incluso mediante procesos no democráticos. En 2018 bbc el entro En la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo.

Incluso si gana oficialmente las primarias, Machado no podrá postularse para presidente porque no puede ocupar ningún cargo público. En los últimos años, Maduro ha limitado significativamente la libertad de expresión y los derechos civiles en el país: muchos opositores políticos han acabado en prisión. Condenan a funcionarios públicos declarados culpables de corrupciónPrivación de cargo público Durante 15 años (y por lo tanto no puede postularse para cargos públicos y políticos): la oposición ha sostenido durante mucho tiempo que esto es simplemente una forma de bloquear a candidatos más populares.

Machado fue condenado en junio por sus vínculos con el exlíder opositor Juan Guaidó, contra quien el gobierno emitió una orden de arresto a principios de octubre, y por apoyar las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. Por lo tanto, no está claro qué sucedería si Machado es elegida líder de la oposición: algunos afirman que intentará persuadir al Consejo Electoral para que le permita presentarse, mientras que otros esperan que pueda elegir otro candidato en su lugar, lo que la Cámara de Representantes Luego competirán los representantes. Otros participantes en las primarias.

Otra nominación considerada muy fuerte es la de Carlos Prosperi, abogado y miembro del Partido Socialdemócrata. acción democrática, del que varios presidentes venezolanos han sido miembros en el pasado. Es un ex miembro de la Asamblea Nacional y sus propuestas se relacionan con la reestructuración de industrias nacionales clave, pero no incluyen su privatización. En mayo, fue criticado porque durante una entrevista se negó a definir a Maduro como un dictador o tirano, lo que hacen todos los principales miembros de la oposición, pero dijo simplemente Y «no respetó la democracia ni la Constitución».

Delsa Solórzano es una activista de derechos humanos y abogada que en los últimos años ha defendido a varios detenidos a quienes la oposición considera presos políticos de Maduro. Se define de centroderecha y es la líder del partido reunión ciudadanaque ayudó a fundar en 2018. También ha representado a varias presuntas víctimas ante la Corte Penal Internacional y varios comités de la ONU bajo La investigación sigue en curso Quien acusa a las autoridades venezolanas de cometer crímenes de lesa humanidad. Solórzano también propone ampliar el papel de la inversión privada en el sector energético y reorganizar PDVSA.

El acuerdo de la semana pasada no especificaba una fecha concreta para la celebración de las elecciones, y se limitaba a celebrarlas en la segunda mitad del año. Las elecciones venezolanas suelen celebrarse en diciembre, pero en 2018 se adelantaron a mayo.

