En Venezuela, hay mujeres detrás del ron más famoso

ROMA, 8 de marzo (Askanews) — Venezuela también produce uno de los rones más famosos del mundo gracias a su caña de azúcar, y dos de sus destilerías más grandes y con más cosechas cuentan con maestras mezcladoras. Y la cantidad justa de mezclas que componen cada una de ellas beben. La botella, de hecho, es producto de una mezcla de ron de diferentes tipos. Y la calidad del ron depende en parte del olfato y del paladar de estas dos mujeres, que ahora son famosas en todo el país, y en el mundo esta profesión la practican principalmente los hombres. Carmen López de Bastidas, Destilería Carobano, 70 años y considerada una de las mejores “nariz”: “No fue fácil para mí, ya que tuve que enfrentarme a la creencia de que era un trabajo de hombres y yo, como mujer.. Enfrenté muchas dificultades pero con el tiempo aprendí a lidiar con eso”. Asimismo, Nancy Duarte, de 54 años, experta batidora de ron en la Destilería Santa Teresa: “Había un poco de celos porque me veían como una niña que no sabía nada”. “Pero hoy me siento orgullosa primero de ser venezolana, y luego de estar en una empresa que me dio la oportunidad de desarrollarme y ser profesional y poder formar a la nueva generación”. Ambos coinciden en que las mujeres son más sensibles y buscan la belleza hasta en los sabores y aromas; Y sobre todo coinciden en otra cosa: el ron no es una bebida sólo para hombres.