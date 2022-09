En unas horas, el todocamino ya está agotado

Asistimos a la presentación del nuevo y primer SUV de Casa Ferrari hace apenas dos días, en la tarde del martes 13 de septiembre. A pocas horas de su debut, la marca del Cavallino Rampante ya ha alcanzado un gran número de pedidos de su primer SUV coupé, tanto que Pronto puede que ya esté agotado. Los compradores más exigentes serán personas que ya son clientes de Ferrari, y luego la casa se organizará para satisfacer las necesidades de los demás.

Éxito del SUV Ferrari

No nos lo esperábamos y quizás el fabricante no creyó en este éxito, o al menos no en tan poco tiempo. Sin embargo, llegaron a estas horas. Muchas peticiones para la nueva creación de Ferrari, acaba de dar a luz el 13 de septiembre, hace apenas dos días. En realidad, es posible que se agote pronto, dado cómo van las cosas. Parece que el nuevo Pura Sangre ya tiene hueco El Ferrari más importante de las últimas décadas, Como mencionan los expertos.

Quién sabe si realmente podemos decir en unos días «sin», Mientras tanto, sin embargo, hay muchos clientes interesados ​​y, según Maranello, además de la estética, la elección preferida por el público fue sin duda Después de equipar su superdeportivo de ruedas altas con un motor V12Es prácticamente la marca de la berlinta más prestigiosa del mundo para la industria del automóvil.

Ferrari Borosangoy: Los datos

“Ferrari arriesga Incapacidad para satisfacer la demanda. Para Purosangue. Quizás tengamos que cerrar la cartera de pedidos muy pronto.” No se proporcionaron números exactos, pero fue suficiente para saber que los pedidos de El primer SUV de Maranello Comenzaron incluso antes de la revelación oficial, hace cuatro años, exactamente en el mes de septiembre de 2018.

Suena increíble, pero es cierto, los clientes (especialmente los fanáticos de la marca) no esperaban nada más y no querían arriesgarse a ser de los primeros compradores del SUV Purosangue. Con el anuncio oficial del inicio de la producción del coche, los pedidos se dispararon literalmente (el pasado mes de mayo) y de hecho, como se desprende de las declaraciones de Galliera, sorprendieron incluso a la empresa. Supera todas las expectativas y expectativas de Ferrari. No es una edición limitada, por lo que lo sucedido es bastante inusual, considerando que es un automóvil costoso y exclusivo, que se producirá en miles de unidades cada año.

Lo más probable es que, según las estimaciones, la casa (de la que se producen unos 15.000 ejemplares al año) se construya Cerca de 3.000 unidades de Purosangue SUV cada añosin exceder el máximo del 20% de la producción total. La selección de la compañía está siendo considerada y tiene el objetivo importante de mantener la exclusividad del modelo, manteniendo al mismo tiempo el negocio principal del Cavallino Rampante, que se centra en la creación de arañas y cupés.

Enrico Galliera agregó: “Tenemos un compromiso con nuestros clientes para mantener la singularidad que siempre ha distinguido a la marca. A pesar de la demanda, mantendremos el control de los volúmenes de producción, manteniéndonos fieles a nuestros genes”. Estrategia opuesta en comparación con marcas como Lamborghini Y Aston Martin (por ejemplo) que hoy en día tiene SUV en el rango que realmente impulsa las ventas. Los primeros compradores que recibirán el nuevo Purosangue, que Cuesta 390.000 eurosya serán clientes de la marca, según ha confirmado la propia compañía.