En Sudamérica todos están contra todos: desde Venezuela hasta Ecuador, por eso el 2024 es tan tenso. ¿Quién se beneficia?

América Latina¡Qué atmósfera! En los últimos meses han continuado las tensiones en el continente, acompañadas de verdaderas crisis diplomáticas entre algunos países, hasta el punto de que la última reunión del Comité SilakEs el principal organismo de coordinación política de la región y muchos líderes lo han abandonado. el El presidente brasileño LulaSu liderazgo en la región está cada vez más en duda y visitó a su homólogo colombiano esta semana. Gustavo Pietro En un clima de extrema tensión. El propio Lula quería devolver Brasil a la Celac, después de eso Bolsonaro Fuera de ello, el presidente, que será reelegido por tercera vez en 2022, se ha posicionado como mediador en un continente cada vez menos homogéneo desde el punto de vista político: la ola “roja” que algunos tienen que hemos presenciado desde hace algún tiempo parece haber comenzado ya. Ha desaparecido, y si es cierto que Lula y Petro tienen relaciones amistosas y son expresiones del socialismo en América Latina, como en Chile. Gabriel BorekNo se puede decir lo mismo, por ejemplo, de Argentina, donde… El ultraderechista Javier Miley Petro ya se ha insultado llamándolo «asesino comunista» y ofreciendo asilo a opositores del presidente venezolano. Nicolás Maduro.

Venezuela hacia la votación: Tensiones

Venezuela, entre otros, es uno de los países que votará este año (los otros son Uruguay, México, Panamá, El Salvador y República Dominicana) y dejará de votar. La candidata opositora María Corina Machado Una serie de tensiones comenzaron con Lula, quien, dada su histórica amistad con los chavistas, dudó antes de distanciarse y denunciar públicamente la represión. Camino de Maduro. Caracas está siendo monitoreada, no sólo por los países vecinos, sino por toda la comunidad internacional, comenzando por Estados Unidos, y también en lo que respecta a la cuestión relativa a la anexión de su territorio, que fue decidida de manera completamente unilateral.Esequibo, una gran parte (alrededor de dos tercios) del territorio de la vecina Guyana, un estado independiente pero siempre dentro de la esfera de influencia anglosajona. El país cuya capital es Georgetown era en realidad una colonia inglesa y hoy ha vendido casi la mitad de los derechos de extracción en el riquísimo bloque petrolífero marino de Stabroek Al gigante americano Exxon. el asunto Venezuela-Guyana Sin embargo, este fue sólo el primer partido de una serie, entre finales de 2023 y principios de 2024. Luego estuvo el enfrentamiento entre Argentina y Colombia, y más recientemente los de México y Ecuador, Honduras, Venezuela y Chile.

Ecuador, por eso está en el ojo de la tormenta

De hecho, Ecuador lleva varios meses en el centro de la atención: desde octubre pasado, cuando el conservador de 35 años tomó el poder. Daniel Noboa Después de su elección como presidente, el país se convirtió en uno de los países que pertenecían al frente “derecha”, si podemos decirlo así, junto con Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa Rica Y Guatemala. Se anunció el nuevo presidente. Una guerra total contra las drogas Esto provocó protestas carcelarias extremadamente violentas, con cientos de asesinatos en todo el país, incluido el asesinato de un fiscal. César Suárez, en Enero. Pero el 5 de abril ocurrió un incidente gravísimo y sin precedentes: el expresidente ecuatoriano Jorge Vidriocondenado por asociación criminal y corrupción, fue arrestado por la policía dentro de la embajada de México en Quito, en violación del derecho internacional y provocando una airada reacción del presidente mexicano. Miguel Ángel López ObradorSu mandato está a punto de terminar, pero aún tiene influencia en el equilibrio geopolítico de la región. México decidió romper relaciones con Ecuador y llevó el caso a la Corte Internacional de La Haya y a Naciones Unidas, mientras la prensa local informaba que Glass había intentado suicidarse en prisión, pocos días después de su arresto.

Este hecho ha sido condenado enérgicamente por todos los demás presidentes, desde Lula hasta el propio Maduro, que llegaron incluso a exigir la liberación del expresidente Glass. Hace unas semanas, en marzo, varios dirigentes criticaron duramente al presidente rotatorio del partido CELAC. Honduras Xiomara Castro, socialista, porque expresó, en nombre de todo el continente, posiciones no acordadas sobre la política internacional. Castro lo había felicitado públicamente por su reelección Vladímir Putin en RusiaA través de un comunicado se distancia de diez países de la región, especialmente de Argentina y del propio Chile, campeón del último conflicto por orden cronológico, con Venezuela: presidente el 12 de abril del año pasado. Gabriel Borek El embajador fue retirado de Caracas, luego de que Maduro afirmara que la banda criminal venezolana «Tren de Aragua», que opera en Chile, no era más que el resultado de una «fantasía mediática». Esto es sólo el último de una cadena que amenaza con hacer a América Latina más volátil y, por tanto, más vulnerable, como nos enseña la historia. Con la posibilidad de que no sólo los Estados Unidos de América, sino sobre todo PorcelanaToma un mordisco.