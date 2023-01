En PS5 no hay 120fps y menor resolución que Xbox Series X, para análisis – Multiplayer.it

Según el análisis de The Mako Reactor, Persona 4 doradoy posiblemente también Persona 3 Portable, en consolas PlayStation que no ofrecen uno Modo de alta resolución y 120 Hz al igual que en xbox xbox x. El motivo se explicará en breve: no existe una versión original de ambos juegos para PS5 ni una versión ‘mejorada’ para PS4 Pro.

El sitio web oficial de Atlus no confirmó ninguna versión original de PS5 de Persona 3 y 4 en octubre del año pasado. En ese momento esperábamos que esto no dañara demasiado los dos juegos en la consola doméstica de Sony, pero parece que eso es exactamente lo que sucedió.

Al menos según el análisis de The Mako Reactor, que afirma que Persona 4 en PS5 no ofrece ninguna ventaja sobre la versión base de PS4. Como resultado, se ejecuta en todas las consolas PlayStation a un máximo de 60 fps, mientras que la resolución parece ser de 1080p. 4k De Xbox Serie X.

“Parece”, desde este punto de vista, el portal no reportó detalles exactos, limitándose a afirmar que en la Xbox Series X hay “una resolución mucho mayor y soporte para 120 Hz” en comparación con la PS4. Tampoco está claro si ocurre lo mismo con Persona 3 Portable, aunque es muy probable. En definitiva, estamos a la espera de un análisis más profundo para disipar cualquier duda al respecto.

El Mako Reactor siempre indica que Persona 3 está encendido interruptor de nintendo Corre a 60fps y básicamente la consideran una versión superior a la PS4, que además tiene prácticamente solo los trofeos, así como en Steam Deck, siempre que tengas un modelo OLED y paciencia para aguantar cargas más largas.

Persona 3 Portable y Persona 4 Golden estarán disponibles en Nintendo Switch, PS4 y Xbox Series X | S, Xbox One y PC (Steam y Windows Store) a partir de mañana jueves 19 de enero de 2023. Mientras tanto, encontrarás reseñas de ambos juegos en nuestras páginas, aquí encontrarás reseñas de Persona 4 Golden y aquí está nuestra reseña de Persona 3.