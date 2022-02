En prisión un año en Venezuela por incitar al odio: «Ayúdame». Un pacino de 44 años escribe al canciller Di Maio

Es una historia dramática, una lucha por el poder y el dinero, la enfermedad y la incomprensión y muchas otras secuelas poco claras, la de Antonio Calvino, una víctima de Pacian, que estuvo recluido durante casi un año en una prisión en Venezuela. Pero todo está en salsa italiana.

Antonio Calvino fue arrestado con el italiano Giovanni Mattia. Se alegó que los italianos en abril de 2019 amenazaron -según la acusación- al personal diplomático del Consulado de Italia en Caracas con ingresar violentamente a la sede e infectarlos con el virus Corona. Calvino y Mattia enfrentan hasta 20 años de prisión por un delito de incitación al odio, y Antonio Calvino, de 44 años, esposa y tres hijos pequeños, también sufre una enfermedad pulmonar grave. Pero procedamos en orden, y escuchemos las palabras del mismo Pachinez que ahora está desde una prisión en Sudamérica pidiendo ayuda al Secretario de Estado, Luigi Di Maio.

¿Quiénes son Antonio Calvino y Giovanni Mattia?

Calvino tiene 44 años, nació en Venezuela de padres Pacino y a temprana edad su familia regresó a Pacino, en la provincia de Siracusa, donde vivió hasta 2009. Luego partió nuevamente a Venezuela, se casó y tuvo 3 hijos .4, 5 y 7 años. Giovanni Mattia tiene 64 años y nació en Calabreto en la provincia de Avellino. En los últimos años, los dos se han convertido en portavoces de los inmigrantes italianos en Venezuela, que luchan por sus derechos. En particular, la actividad estuvo dirigida a permitir que el consulado obtuviera ayudas económicas para medicamentos y alimentos. Mientras tanto, nació la idea de crear un movimiento, al que llamaron “Justicia y Libertad”, para participar en las elecciones internas para los “banquetes” de italianos en Venezuela, organización de cara al Consulado. «Antonio luchó por los derechos de sus ciudadanos – dijo Rosa Calvino, hermana de Antonio – Junto con otros voceros cuando sea necesario. Defiende a los italianos«.

Ataque al Consulado

En abril de 2021 el episodio que cambió la vida de los italianos. Por la supuesta acusación de que intentaron asaltar y tomar por la fuerza la sede del Consulado de Italia en Caracas con expresiones que incitan al odio y la violencia, amenazar al personal diplomático y local para ingresar violentamente al edificio, contagiarlo de Covid-19 y despojarlo de sus bienes, incluyendo los recursos correspondientes a los ingresos diplomáticos. Pero la versión italiana es diferente. «fuimos al consulado – dijeron Calvino y Mattia – Exigir la reincorporación al programa de asistencia social y económica, tal como nos fue suspendido arbitrariamente. Respetamos las condiciones impuestas por el estado italiano para que un ciudadano pueda recibir este beneficio. Nuestro grupo tiene como objetivo obtener un mejor trato para los italianos necesitados y ayudar al gobierno italiano a sus ciudadanos de manera oportuna.«. Calvino y Mattia piden reunirse con el cónsul pero se repliegan. Sin embargo, sucede algo poco claro y comienza el antagonismo verbal – según los dos italianos -«Pero solo nos defendimos – ellos dijeron – De malas palabras y ataques«.

Los manifestantes fueron retirados de los Carabinieri de guardia en el Consulado y devueltos a sus casas. Luego de 3 semanas fueron arrestados por “discurso de odio”, delito que contempla una pena de prisión de 10 a 20 años. «Mi culpa – dijo Antonio Calvino – Es haber asistido a otros ciudadanos en el proceso de obtención de asistencia del Consulado General de Italia. No tengo más defectos que creer en una causa justa, con otros ahora en prisión como yo. No me he imbuido de crímenes sangrientos ni de amenazas a las personas, pero me arrepiento de lo que he hecho porque mi familia sufre injustamente por mi responsabilidad. Estoy harto de la enfermedad de Ibok, una enfermedad pulmonar grave, y esta larga prisión no es buena para mi salud.«.

Ahora, con la ayuda del contador de Pacini, Giuseppe Camparieri, los dos han pedido la ayuda de Italia escribiendo una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio. «Solo pedimos nuestros derechos y los derechos de todos los ciudadanos italianos en el extranjero. – dijeron Calvino y Mattia – Manifestación pacífica por el derecho a ayudar. Esperamos que Di Maio nos cuide a nosotros, pobres hombres que sufrimos injustamente en una prisión muy difícil como la de Venezuela, donde no podemos obtener la atención médica que necesitamos.«.