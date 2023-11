En Oriente Medio, Israel amenaza al Líbano: el error de Nasrallah sería fatal

Si el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, comete “un error, decidirá el destino del Líbano”. Esta fue la advertencia del Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, durante su reciente visita al norte de Israel, que a menudo es blanco de Hezbollah. Así lo informó The Times of Israel. Galant dijo: «Estamos en una posición defensiva en el norte y estamos atacando con toda nuestra fuerza en la Franja de Gaza. Ésta es nuestra prioridad. No estamos interesados ​​en entrar en una guerra en el norte, pero estamos listos para cualquier misión». .” Sin embargo, Gallant advirtió que así como “el líder de Hamás, Yahya Sinwar, cometió un error al determinar el destino de Hamás y el destino de Gaza”, de la misma manera si Nasrallah “comete un error, sellará el destino de Hamás y de Gaza”. Líbano».

Mientras tanto, también intervinieron un miembro del buró político de Hamás y el representante de la formación islámica palestina en el Líbano. El fracaso de Israel el 7 de octubre no puede encubrirse con una serie de mentiras sobre el desarrollo del conflicto en Gaza. Este es, en resumen, un análisis de la situación actual en Oriente Medio, según Osama Hamdan. En una entrevista con Italpress, el líder de la facción palestina actúa como contrapunto a las noticias difundidas por las fuerzas de seguridad israelíes. Y añadió: «Las pérdidas del enemigo son mucho mayores de lo que anunciaron, y esta es la razón de su bombardeo criminal sin precedentes de Gaza». Hamdan destacó que las Brigadas Izz al-Din al-Qassam, el brazo militar del movimiento Hamas, «están luchando en todos los frentes e infligiendo grandes pérdidas a las filas del enemigo». Por ello, se dice convencido de que Hamás «permanecerá en Gaza y ninguna fuerza en la tierra podrá arrebatárselo a su pueblo».