En octubre nuevo BTp Valore, cupón quinquenal y trimestral

El nuevo BTp Valore se exhibirá entre el 2 y el 6 de octubre, tras un debut récord en junio, cuando el primer título de la serie logró el récord histórico en recaudación minorista con 18.191 millones de dólares divididos en 654.675 contratos, esta vez también con el Ministerio del Tesoro. pretende atraer la atención de las familias y de los pequeños inversores con BTp de corta duración global, cinco años (frente a los primeros cuatro años) y sobre todo con una importante innovación en el mecanismo de los bonos: que llegará a la cuenta cada tres meses. acelerando así el ritmo semestral habitual.

Recompensa de fidelidad y cupones aumentados.

Por lo demás, el nuevo BTp Valore seguirá los mecanismos clásicos de esta familia de títulos mediante los cuales el Tesoro decidió centrarse estructuralmente en el ahorro privado interno, tomando prestados muchos aspectos de la larga (y aún no terminada) historia de BTp Italia. Entre ellos se encuentra el premio de bonificación final que recompensará la fidelidad de quienes compren el valor en la semana de la oferta y lo guarden en su billetera hasta que caduque. Pero nuevamente para fomentar el comportamiento tradicional de escalera, BTp Valore Number Two, al igual que su predecesor, demostrará el pago a través de un sistema creciente (escalante) que hará que los vales crezcan con el tiempo. Como siempre, el valor mínimo de compra será de mil euros (no hay máximo), el impuesto es preferente para los bonos del Estado al 12,5% y exención del impuesto de sucesiones para cupones y premios de fidelidad.

Números clave

Naturalmente, las cifras sobre rendimientos y primas determinarán el éxito de la nueva oferta, que también dependerá del escenario del mercado a principios de octubre, es decir, después de que el gobierno presente el programa fiscal ante NaDef y a la luz de decisiones adicionales tomadas por el BCE. La rentabilidad mínima garantizada se fijará el 29 de septiembre, y será confirmada o revisada al alza en la semana siguiente a la finalización de la oferta. En cualquier caso, el objetivo de Via XX Settembre sigue siendo sobrecargar las carteras italianas con deuda pública que debe hacer frente a una salida de las compras del BCE, y para ello en el pasado los bonos han tratado de equilibrar la necesidad de los inversores de movilizar intereses sin aumentar el beneficio general. demasiado alto el costo del servicio de la deuda. Equilibrio en términos de rentabilidad neta, que también se ve facilitado en comparación con cualquier competidor en el mercado por los bajos impuestos y la ausencia de comisiones de compra.

