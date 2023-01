En Miss Universo Arcángel Victoria junto a la reina Anna

Los equipos rusos tienen prohibido participar en todas las competencias internacionales, los atletas en competencias individuales, los bailarines ya no pueden actuar en el extranjero e incluso los músicos tienen dificultades para encontrar compromisos en los escenarios occidentales. Pero las duras penas impuestas a ponlo adentro Se olvidaron de una especie de competición que se seguía con gran interés en todo el mundo: los concursos de belleza. Y así, el 14 de enero, Victoria ApanasenkoY el señorita ucraniaY el Anna LenikovaY el señorita rusiase enfrentará a New Orleans, para competir con otras 22 deslumbrantes bellezas por el título. Miss Universo. Quizá ganaría una africana o una asiática, y por tanto no sería adecuado hablar de ello si las competidoras no eligieran dos estilismos muy especiales para desafiarse en el podio: Victoria llevaría un Archangel Michaelyo soy de corona imperial rusa. Ya habían publicado las fotos y las redes sociales, según reveló La voce di New York, enloquecieron al instante.

ARCÁNGEL VS CORONA

El desafío entre el Arcángel y la corona imperial promete ser épico y se convertirá en símbolo de la real, trágica y sangrienta lucha que se prolongó durante casi un año tras la invasión rusa a Ucrania. Victoria, de 31 años, licenciada en psicología, ya ha tomado la espada: «No voy a luchar por mi victoria, sino por la victoria de mi país». Anna, de 22 años, aún no ha dicho nada sobre el reto que le espera, y no se sabe mucho de ella. Elegir un atuendo inspirado en la corona del Imperio Ruso sugiere que simpatiza con Putin, pero su perfil de Instagram revela poco: está lleno solo de productos que recomienda a sus seguidores, gatitos y fotos de excelentes restaurantes.

Por supuesto, no se realizaron concursos de belleza en Ucrania el año pasado y Victoria fue elegida porque terminó segunda en 2021 y porque se ofreció como voluntaria para preparar comidas para los soldados. Está vestida como el arcángel Miguel y se cree que representa «una guerrera de la luz que simboliza la guerra de nuestra nación contra la oscuridad». Su traje fue confeccionado en la oscuridad provocada por las bombas rusas, y la diseñadora Lesia Patoca lo cosió durante cuatro meses a la luz de las velas. Tiene grandes alas azules y amarillas, colores ucranianos, una enorme espada y un papel para proteger el cuerpo bajo un elegante manto blanco. Miguel es el santo patrono de Ucrania, pero también es el más poderoso de los Arcángeles, enviado para derrotar a Lucifer ya los ángeles rebeldes, aquel cuyo nombre en hebreo, Miguel, significa ¿quién es como Dios?. Miguel es considerado el arcángel tanto por el cristianismo como por el judaísmo y el islam, por lo que muchos le temen y respetan: será él quien toque la trompeta del juicio cuando llegue el momento. Para seguir con el tema de la lucha entre el bien y el mal, Anna tendrá una apariencia ligeramente diabólica ya que estará envuelta en una gran capa rojo carmesí que cubre la tela casi metálica de un traje de corona imperial, lleno de perlas de imitación y zafiros falsos. , bajita y lo suficientemente bajita como para no parecerse a Juana de Arco en la Batalla de Orleans.

modelos de primera linea

Las modelos ucranianas han estado ocupadas desde que estalló la guerra. Anastasia Lena se levantó con un rifle de combate anunciando que estaba lista para ir al frente tal como lo hizo su padre, pero no se han visto fotos de ella en los campos de batalla. Sin embargo, en las redes sociales abundan los desnudos con pancita en el noveno mes, como ya es costumbre entre las famosas embarazadas. Otra modelo, Olga Vasiliev, se soltó porque en el concurso Miss Grand International en Indonesia la pusieron en la misma habitación con una competidora rusa, Ekaterina Astashenkova, lo cual es un insulto intolerable, porque uno no puede dormir “con los que matan a tu propia gente”. ”, y para cualquier Sin embargo, cada ocasión es apropiada para otra imagen.

En Louisiana, todos apoyarán al retador ucraniano, y los rusos probablemente solo serán abucheados. Estados Unidos está en contra de Putin y, por supuesto, los estadounidenses simpatizan con los oprimidos. Sin embargo, si ninguno de los dos gana el título de Más Bello del Universo, tal vez ella pueda consolarse con los premios especiales: Estamos en Nueva Orleans, así que solo hay uno para «Disfraz Más Carnavalero»: ambos tienen una excelente oportunidad. de ganarlo.