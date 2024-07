En mi futuro solo veo blanco y negro. Juventus, pero vaya despedida: Thiago Motta lo convenció para quedarse

Estuvo entre los jugadores de la Juventus que fueron despedidos y, en cambio, convenció a Motta para que se quedara, y el compromiso en el campo de entrenamiento es máximo.

Cristiano Giuntoli habló en la rueda de prensa Thiago Motta El nuevo técnico de la Juventus también explica el plan de acción en el mercado de fichajes. En el caso de ofertas que se consideren adecuadas, se producirán algunos traspasos pero ningún jugador ha quedado fuera de la plantilla. Todos los que estén en el Centro de Proyectos Técnicos mientras permanezcan en Continassa serán útiles para el entrenador.

El deseo es hacer más ajustes en diferentes áreas del campo pero la prioridad ahora es poder tener algunos ingresos económicos. Las inversiones ya eran importantes Para los primeros cuatro injertos.

Lo único seguro es no formar parte de la futura Juventus Adrián Rabiot Quién no ha renovado y con quién no se pondrá en contacto la dirección desde que expiró el contrato.

De momento, hay tres jugadores que podrían permitir a los bianconeri recaudar dinero. Central Huisin es vigilado por el Paris Saint-Germain y también vale 30 millones Mathias Solédisputado entre la Roma y el Leicester City.

Su transferencia era una conclusión inevitable, pero Mota lo valoró mucho en el campo de entrenamiento.

Es posible que Federico Chiesa también deje el Torino, dado que su contrato expira en junio de 2025 y Motta no está convencido de que dejará de actuar, a pesar de reconocer su talento. Finalmente salió el joven. Hans Nicolosi Caviglia. Sin embargo, el centrocampista nacido en el año 2000 está dándolo todo en los primeros días de la concentración.

Thiago Motta quiere jugadores que se comprometan con los entrenamientos y muestren un gran apego a la camiseta porque está convencido de que sólo así se podrá sacar el máximo partido de ellos, por eso No se puede descartar su vórtice.

Nicolosi tiene mercado en la Liga italiana pero quiere quedarse en la Juventus, la decisión es de Motta

A la espera de la decisión final de Thiago Motta, cabe señalar que Nicolosi tiene un gran mercado en Italia. A los jugadores recién ascendidos les encanta. Parma y Venecia Y en Lecce se confirma Luca Gotti. La Juventus lo valora en 10 millones, pero él también está dispuesto a abrirse en calidad de cedido con derecho a recompra.

Discusión similar a Fabio Meriti Quien tiene un gran interés desde Génova, con la Juventus que podría utilizarlo como contraparte técnica para alcanzar al islandés Albert Gudmundsson, que sigue siendo un objetivo caliente para fortalecer el ataque y también en la portería del Inter.