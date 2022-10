En medicina, el sueño ya no es la cirugía sino la dermatología. Como médico joven, lo sé muy bien.

por Matteo María Macro

Solo unas líneas para tratar de sintetizar dos tipos completamente diferentes: divertida y el Tragedia. El uso generalizado de «fichas» en hospitales públicos. El operador del código, un número que ya existe en la mayoría de los países europeos, es un médico que trabaja en sustitución del personal en plantilla, para rellenar hechizos expuestos en el hospital. La alternativa italiana siempre fueron las horas extraordinarias y no remuneradas.

Para mayor claridad, conviene hacer una serie de consideraciones partiendo de lejos.

Aunque todavía soy un médico joven, puedo informar que durante mis años de estudiante, entre los temas más emocionantes para la mayoría de los estudiantes, están aquellos que se toman en cuenta. mas demandante: cirugía, urgencias, reanimación, etc. El acceso a tales especialidades antes se consideraba elitista. Recuerdo con la admiración de los especialistas en estas secciones, parecían héroes a los ojos de un novato. Pero durante mis estudios las cosas empezaron a cambiar. Estas son las grandes ramas. Ya no son seductoresAl contrario, parece que la dermatología se ha convertido en el tema más interesante de todos. Pero, ¿por qué este cambio histórico? ¿Por qué pasamos de ser ambiciosos a hacer un triple bypass a aprender a mapear lunares? Sin restar importancia a este último, el cambio fue bastante evidente.

Dados los deseos de los aspirantes a profesionales, podemos ver la tendencia en los últimos años: elegir una especialidad que se pueda gastar en el sector privado y que permita un estilo de vida. Aceptable En cuanto a la presión y las horas de trabajo. la ambición de todos Legal. Por ello, no es de extrañar que en el reciente concurso de acceso a las especialidades quedaran el 50% de las becas de medicina de urgencias y cerca del 20% de las becas de cirugía. vacante. Pero para explicar mejor este fenómeno, basta con mirar los cambios en el sector de la salud en los últimos 20 años:

Enorme reducción de personal médico

Una pérdida neta en la calidad de la formación quirúrgica.

– exacerbar Condiciones de trabajo en los hospitales.

– salarios Insuficiente Con contratos a menudo inestables

No es de extrañar que los trabajadores, como en cualquier otro sector, estén tratando de mejorar sus condiciones. Históricamente, diversas figuras profesionales (generalmente profesionales de la industria como dermatólogos, oftalmólogos, etc.), por razones estructurales, han podido ejercer independientede hecho asegurando la atención de la salud de forma privada, ya que el público no la brinda de manera poética, ya que se trata esencialmente de servicios no urgentes y, por lo tanto, Dilación Hasta el infinito en un sistema sin recursos. No hubo disturbios callejeros ni artículos periodísticos sobre este fenómeno. Pero como la escasez de hospitales se ha vuelto tan abrumadora y algunos lugares son tan poco atractivos que corren el riesgo de cortar los servicios esenciales, la lógica del mercado también incluye a los que se quedan solos. olvidadoIgnorados durante años, pasaron de ser sirvientes silenciosos a mercenarios inverosímiles. Y finalmente he aquí la indignación que, sin embargo, no fue cierta en la medida en que sólo unos pocos profesionales, los «nobles», se aprovecharon de la ineficacia de la sanidad pública.

Aquí está la farsa. Tristemente dentro de una tragedia: el desmantelamiento gradual e implacable de la salud pública. Que lindo es poder trabajar en el servicio publico sin sentirse explotadoHumillante, decadente. Quizás los deseos de los aspirantes a especialistas cambien, dictados por sus propias actitudes, y no por conveniencia. Mientras tanto, si la elección es entre ser un profesional bien pagado y apreciado o un empleado mal pagado, expuesto a los más altos riesgos laborales y a un estrés diario cada vez más insoportable, la elección sigue siendo fácil: dermatología.

El Supporter Blog alberga publicaciones escritas por lectores que han decidido contribuir al crecimiento de ilfattoquotidiano.itSuscribiéndose a nuestra oferta de apoyo y convirtiéndose así en parte activa de nuestra comunidad. Entre las publicaciones enviadas, Peter Gómez y el equipo editorial seleccionarán y publicarán las más interesantes. Este blog nació de una idea de los lectores, así que anímate y hazlo tu espacio. Ser solidario también significa ponerle cara, firma o compromiso: ¡Únase a nuestras campañas, considere tener un papel activo! Si quieres participar, por el precio de un «capuchino a la semana», también puedes seguir en directo la reunión editorial del jueves -enviarnos sugerencias, noticias e ideas en tiempo real- y Iniciar sesión en el foro Reservado donde se discute e interactúa con el consejo editorial. ¡Descubre todos los beneficios!