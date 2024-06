En las elecciones europeas, el PPE ya piensa en los nombramientos: una imagen clara de los líderes el 17 de junio

Las urnas aún no se han abierto, pero los líderes de los partidos europeos ya están pensando en las consecuencias. El objetivo del PPE es tener una idea clara del reparto de nominaciones el lunes 17, una semana antes de la votación. Manfred Weber sabe que la victoria ya está en su bolsillo y que el PPE se reconfirmará como la primera fuerza encargada de nombrar a la Comisión Europea, pero cualquier cosa puede suceder primero en el Consejo Europeo y luego mediante una votación secreta en el Parlamento. . Por este motivo, quiere tener una imagen clara de la cena informal de los 27 Jefes de Estado y de Gobierno prevista para la tarde del día 17, que aparecerá con los colores de las casillas de «primeros puestos» que se llenarán. Si todo va bien, Weber solicitará la confirmación de Ursula von der Leyen, por lo que los socialistas obtendrán el puesto de presidente del Consejo Europeo (estamos hablando del ex primer ministro portugués António Costa) y los liberales el puesto de alto representante. de Política Exterior (se postula la primera ministra estonia, Kaja Kallas). El líder del PP espera un voto más conservador que en 2019, pero aún puede recuperar la mayoría de Úrsula entre el PP, los socialistas y los liberales. A partir de aquí se empezará de nuevo. Si todo iba bien, no habría necesidad de ir a buscar apoyo en otra parte, sino mirarían a su derecha, a la patrulla Fratelli d’Italia dirigida por Giorgia Meloni, que durante estos dos años dio muestras de europeísmo, del atlantismo en Europa. Una señal de apoyo a Ucrania y la OTAN, y sin sacudidas al Estado de derecho. Se han cerrado las puertas al partido Fidesz de Viktor Orbán, incluso si se une al Partido Popular Europeo, o a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, ambos considerados «tóxicos» por el PPE. El método consiste en separar lo bueno de lo malo, como el trigo del salvado.

En cuanto al acuerdo con el Partido Verde, es más difícil, porque aspiran a ser mayoría, pero no están lo suficientemente alineados a los ojos del Partido Popular Europeo: no votaron, por ejemplo, ni sobre Migración y Pacto de Asilo ni sobre la reforma de estabilización. Jurar. Weber sabe que puede esperar algunas sorpresas del presidente francés, Emmanuel Macron, artífice de la idea de Ursula von der Leyen hace cinco años, que le arrebató la posición a la que aspiraba como candidata superior, pero también sabe que puede contar con la fuerza del Partido Popular incluso dentro del Consejo Europeo: de los 27 líderes, 13 de ellos son del Partido Popular Europeo, y sólo cuatro son socialistas, y los liberales tendrán tres en el Consejo Europeo a finales de junio ( Francia, Estonia y Eslovenia). Según los tratados, los líderes deben indicar el número necesario para dirigir la Comisión Europea con una mayoría cualificada (55% de los países de la UE y 65% ​​de la población total de la UE) teniendo en cuenta el resultado de las elecciones. La hipótesis de una figura superior como Draghi como presidente de la Comisión, que sería apreciada por el presidente francés Emmanuel Macron y los liberales, tendría que estar bien justificada, tal vez por un estado de emergencia. Sin embargo, es más fácil para un ex gobernador de un banco central asumir el cargo de Presidente del Consejo Europeo, que es elegido por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio y no necesita La aprobación del Parlamento. Generalmente se elige a un ex primer ministro que ya haya formado parte del Consejo Europeo. Al frente del escaño más alto del Parlamento Europeo, Weber no tiene por qué repetir la experiencia de 2019, cuando el Consejo Europeo también mencionó extraoficialmente el nombre del presidente del Parlamento Europeo en la persona del líder del PSE. partido, Sergei Stanishev. Se trata de una elección que no correspondía a los dirigentes y que la Cámara Europea consideró una vergüenza institucional, hasta el punto de elegir finalmente a David Sassoli. Para el PPE esta vez no hay dudas: Roberta Mezzola deberá ser reconfirmada durante dos años y medio como una candidata «muy fuerte» que «no tiene rivales». Después de eso, la segunda parte del Estado pasará a manos de los socialistas. Antes de la cena del 17 de junio, los líderes de Italia, Francia y Alemania se reunirán para la cumbre del G7 en Borgo Egnazia, Puglia, del 13 al 15 de junio, y esta será sin duda una oportunidad para intercambiar primeras impresiones.