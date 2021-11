En la nominación Sophie, Gianmaria y Mirjana

La sorpresa del hijo de Jakes “Es la persona más importante de mi vida, pero nunca volverá a casa”, dijo Jucas Casella a Alfonso Signorini. En cambio, su hijo James, quien era el padre y la madre de Casilla, se metió en el reality show y sorprendió a Geocas en su 72 cumpleaños. Pero primero recibió un video mensaje de su pareja (de 40 años) Valeria (conocida gracias a Pippo Baudo) saludándolo con el burro de Napoleón, que Sabrina Ferilli le dio a Roberto Gervaso quien se lo vendió a Giucas. Casella admite que besó a Ferrelli: «Ella estaba en el molde». Entonces James entró al jardín y Jukas estalló en un grito de liberación. También llegó una llamada telefónica inesperada: Mara Vinier le canta «Feliz cumpleaños». «Nunca lo ha probado conmigo, esto me molesta», bromea.

La historia entre Lulu y MANUEL La historia entre Lolo Selassie y Manuel Portozzo es interminable. Luego que el nadador se detuvo, la princesa dio un paso atrás: “Los sentimientos siempre están ahí y será imposible borrarlos, lo respeto, le hablo durante el día, lo veo más y más tranquilo. Le escribí una carta. y no sé en confesión, Manuel admite que ya lo ha leído: “Es que se disculpa por sus inseguridades, jura ser menos entrometido, y me dice que me mira como un ángel y que tienes miedo de verme. alejarse.»

La nominación de De Sophie Cuatro mujeres fueron fundamentales para llevar a Sophie a la nominación. “Tu nominación fue un poco emocionante”, dice Signorini, y explica que es raro ver a una mujer que solo obtiene los votos de las mujeres. «Nos sentimos mal por Manila Nazzaro», responde Sophie todavía resuelta sobre su idea de Gianmaria: «Es caprichosa y no veo sinceridad». Sully interviene: «No creo que le sea indiferente en lo más mínimo». Katia Ricciarelli también confirma: «Me referí a ti porque no te entiendo», mientras que Carmen Russo dice que las cosas de hoy pueden «haberse desvanecido».

Mirjana no siente la falta de Nicolás Mirjana Trevisan pasa sus días tranquilamente en casa sin Nicolas Besso. «Vi en el exterior algunas cosas que no me gustaron, así que bajé un poco», dice Nicola. Y así Signorini muestra un clip en el que Mirjana parece muy tranquila y sobre todo convencida de que necesita algo más: «Desde que se fue, tengo más espacio para ser yo misma. Quiero a alguien más como yo, envía un hombre de mi edad». . » Nicola luego salió del estudio y entró a la casa para hablar con Mirjana: «Ella me hizo creer que podía haber algo afuera y en cambio … Yo siempre fui consistente, pero mis sentimientos cambiaron». Mirjana respondió: «Me sentí más libre sin tus ojos, eras tan linda, además de la ternura, no había nada». «Fuera de la casa, no hay mañana para ti», concluye Signorini.

Alex, Soliel y su esposa Soleil Sorge lleva una camiseta de Alex Belli y Signorini lo apunta: «La sacó de mi armario, está abierta y, entre otras cosas, la está usando». Mientras tanto, Bailey sostiene que su esposa, Delia Duran, debería estar tranquila, diciendo: «Solo somos amigos, realmente no entiendo su situación». «Se siente como una serie de televisión», dice Aldo Montano. «Qué basura, se burlan de nosotros», interviene Katya. Luego viene la sorpresa de Alex, su padrino, Mirko: «Delia no se deja influir por nadie, no te preocupes». Sully se defiende: «No me sentí protegido y defendido, ni Alex ni sus amigos».

La vida de Katia entre Carrera y Bodo – Katya va a The Mystery, donde hay un cine. «Es la película de tu vida», le dijo Alfonso. La cantante de ópera recuerda su historia comenzando con el recuerdo de su madre que siempre hizo trabajos de baja categoría para mantener a sus hijos, sus estudios en el conservatorio y su romance de trece años con Carreras: “Soy una mujer muy fuerte, puedo estar sola. durante tanto tiempo, pero hay momentos en que todo se desmorona «. Ricciarelli también habla de Pippo Baudo: «Estaba tan celoso, no sé por qué terminó después de 18 años de matrimonio, nos sentimos hace apenas dos años, nos abrazamos y fue hermoso como siempre, amo tanto a Pippo». , Me alegro de volver a verlo «.

Princesas en crisis Las princesas fueron nombradas por compañeras de cuarto principalmente por el comportamiento de Lulu con Manuel. «Mis hermanas se preocupan mucho, en mi opinión. Desafortunadamente en el pasado me pasaron algunas cosas malas, debí haber ido a un psiquiatra y no lo hice porque no quería, y estaba equivocado «, Admite Lucrezia. La menor de ellas, Clarissa, habla de su relación: «Yo siempre los cuidé, me ocupé de sus problemas. Sabía que cuando veníamos aquí estábamos peleando, somos una familia y siempre lo hicimos: los tres somos loco pero nos amamos locamente «. «Es cierto que trato de controlarlos para ver lo que están haciendo aquí, sin estar con ellos, admite Jessica, incluso si me mantienen en la oscuridad».

La cita Las mazmorras son: Francesca Cipriani, Aldo Montano, Manuel Portozo y Giocas Casella. Adriana Volpe en la «telenovela» de Alex Bailey, «esposa» Delia Doran y Soleil Sorge: «Ya que para mí es una serie de televisión, quiero que Alex se quede en casa porque quiero mentirle, por lo que es inmune». Katya vota por Mirjana, Manila vota por princesas, Davide vota por princesas, Carmen vota por Gianmaria, las princesas nominan a David, Gianmaria nomina a Carmen, Mirjana vota a David, Sophie nomina a Manila. Francesca nombra a Gianmaria, Sully nombra a Gianmaria, Alex vota por Mirjana, Aldo también vota por Mirjana, Manuel que nombra a Mirjana y finalmente Giocas nombra a Gianmaria.