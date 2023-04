En la Escuela de Fiestas… en Venezuela

Patricia Stancambiano, una maestra de Sanremo, Venezuela, abrió una escuela por amor. Entre sus alumnos también está la hija de Chávez

que se puede hacer Profesor de San Remo ¿Aterrizaron en Venezuela por amor, si no para abrir una (prestigiosa) escuela de italiano en Sudamérica? Desde la campana sustituida por música clásica, hasta las actividades para celebrar el Festival de la Canción Italiana: en un programa Patricia Stan Campiano Hay todo lo que uno esperaría. estacionamiento Eso va junto con Sanremo: para los venezolanos, es la Ciudad de la Música. Nos pusimos en contacto con la maestra para contarnos sobre su experiencia en el extranjero.

Una mujer de Sanremo en Barquiscimento, Venezuela

¿Cómo surge la idea de ir a Venezuela?

“Me casé con Claudio cuando tenía 21 años y me gradué como maestro de maestría. Mi vida ha sido una aventura, empezamos en San Remo en 1977, mi suegro era dueño de una empresa constructora en Venezuela. Mi marido empezó a trabajar con él hasta que llegó a ser presidente de la empresa. Al principio sentí que me abrumaba el idioma extranjero, pero accedí a acompañarlo en su reencuentro con su familia, porque los dos nos queríamos mucho y no queríamos vivir nuestro amor separados, así que decidimos embarcarnos en esto. viaje juntos, comenzando de la mano. Lo único que podía hacer era poner en práctica lo que sabía hacer, que era enseñar. Afortunadamente, había una escuela en nuestra ciudad donde se enseñaba el idioma italiano, a cargo del consulado. Empecé a trabajar como maestra en su instituto durante cinco años, hasta que nacieron mis dos hijos, Claudia y Christian. Después de eso volví a trabajar, lo cual es una ayuda para sobrellevar la distancia que me separa de mis seres queridos y para adaptarme mejor al contexto venezolano”.

¿Cómo empezaste este proyecto?

«Después de un tiempo dejé la escuela donde trabajaba y en 1991 fundamos, con la ayuda de mi esposo, un jardín de infancia llamado “Taller de creativad”, dentro del Centro Italo-Venezolano. Era una especie de club. Eran hermosos espacios con piscinas, jardines y canchas de tenis. Alquilamos esta estructura a la comunidad mediante la instalación de una escuela infantil, donde realizamos cursos de lengua italiana. Al principio fue un proyecto en el que se reunían los niños, y después pedimos el reconocimiento por parte del Ministerio de Venezuela, como escuela oficial venezolana donde se realiza el estudio del idioma italiano. La escuela se llama «Rosa y Carolina Agazi»».

¿Cuál era tu objetivo? ¿Cuánta fama obtuviste?

«Mi objetivo en ese momento no era buscar una inversión, sino un trabajo que me satisficiera, entonces la idea era crear algo original, para recuperar el ideal de mi maestro Agazi. Ahora tenemos 160 alumnos, y dada la situación, decidimos ampliar, comprar la casa del primer presidente del distrito y convertirla en una escuela dividida en diferentes complejos. Se abrieron diferentes departamentos cada año hasta el quinto año de la escuela secundaria de ciencias. Nuestra escuela se ha hecho tan famosa que entre los alumnos también estaba la hija de Chávez, el presidente de la República de Venezuela».

¿Cuáles son las características metodológicas?

«Todavía hoy estudiamos tocando y cantando, una de las muchas características que existen en nuestro instituto es el uso de la música clásica en reemplazo de la campana tradicional, además durante las fiestas como Navidad y Semana Santa tocamos música italiana al momento. Una de las dificultades que tuvimos fueron los textos, porque carecían de estímulos para los extranjeros, entonces tuvimos que crear nuevos estímulos nosotros mismos, gracias a la ayuda de las instituciones. En 2007, fue nombrada caballero por la República Italiana por la Escuela del Mérito de la Cultura Italiana. Mi familia me ha ayudado mucho, y hoy mi hija todavía se ocupa de las clases de italiano y está interesada en la formación de profesores, mientras que mi hijo se hace cargo de la administración informatizada”.

¿Qué tipo de actividades haces?

«Una de las actividades importantes que realizamos es la semana del 2 de junio en la que se celebra nuestra República, en la que celebra cada departamento, en la que se reproducen todas las características de las diferentes regiones de Italia, dando como resultado banderas y platos típicos italianos . El Festival de Sanremo es muy popular: cada año escuchamos la música de canciones italianas, un punto de referencia para la enseñanza. No es casualidad que la ciudad de Barquisimeto sea considerada la ciudad de la música en Venezuela».

¿Te sientes italiano o venezolano hoy? ¿En qué medida ha cambiado tu vida este proyecto?

«Siempre me he sentido italiana, y mis hijos también a pesar de haber nacido en Venezuela. Mi esposo y yo nos sentimos italianos y con nuestros medios queríamos transmitir el espíritu italiano en el extranjero, tratando de mejorar la educación que recibimos. Amo a Venezuela, pero Adoro profundamente a Venezuela, este proyecto me cambió la vida, y me di cuenta cuando volví a dar clases en Italia, por la diferencia en el sistema escolar».

Leonor tranquila