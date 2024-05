En Kosovo, el gobierno cierra 6 bancos utilizados por los serbios. Protestas en Belgrado: “El terrorismo contra nosotros continúa y existe el riesgo de nuevas guerras”

policía Kosovo Seis sucursales cerradas Caja de Ahorros Postaluna entidad de crédito serbio Operando en las regiones del norte del pequeño país balcánico. La medida, según informa Euractiv, debido a que las sucursales estaban funcionando «ilegalmente», tiene como objetivo aumentar el número de clientes. Tensiones en el país. La minoría serbia, que constituye el 10% de la población y se concentra en las regiones del norte, se queja de discriminación por parte de las autoridades. Pristina Está muy conectado con Belgrado. Se utilizan partes minoritarias, p. Dinar Serbio para transacciones y comercio, aunque la moneda oficial de Kosovo eseuro. El 1 de febrero, el Banco Central implementó la cláusula que designa al euro, que las autoridades locales adoptaron unilateralmente en 2002, como única moneda para las transacciones. Esta decisión creó problemas para todos los serbokosovares que utilizan el dinar. Primer ministro Albin Kurti Explicó que el dinar no había sido prohibido (podía seguir utilizándose para transacciones informales) y alentó a los serbios de Kosovo a unirse al sistema bancario estatal. BelgradoSin embargo, él tiene una opinión completamente diferente porque gasta aprox. 120 millones de euros al año Financiar un sistema de instituciones “paralelas” destinadas a prestar servicios a los serbios de Kosovo y ganarse su lealtad.

Serbia no reconoció la independencia de Pristina, declarada unilateralmente en 2008, y está a la vanguardia de los países que defienden los intereses de los serbios que residen en el Estado balcánico. Estos últimos nunca se han integrado con la mayoría albanesa y viven una vida separada del resto de la nación. Belgrado interviene en todos los conflictos relacionados con los serbios de Kosovo y esta situación impide la normalización de las relaciones. Relaciones diplomaticas Con Pristina. Ministro del Interior de Serbia Ivica Dadic Condenó el cierre de las sucursales y afirmó, como informó Euractiv, que Kurti “sigue aterrorizando a los serbios en Kosovo” y que “si la comunidad internacional no interviene, esto podría conducir a… Nuevas guerras En los Balcanes, con consecuencias impredecibles”. Las amenazas de Dadic están en consonancia con la ideología. Levantarse El ejecutivo serbio le habla al vientre de una nación que no acepta plenamente la desaparición de Pristina.

Las tensiones relacionadas con la cuestión monetaria surgen a raíz del llamado «batalla de las pinturas«, una disputa que duró más de dos años y amenazó con provocar una ruptura definitiva entre Belgrado y Pristina. Todo empezó con la decisión tomada por el gobierno de Kurti de imponer un cambio de matrícula a los vehículos serbios que entraban en territorio de Kosovo, pero La dura reacción por parte de las autoridades de Belgrado y de la minoría serbia en Kosovo empujó al país al borde de la guerra civil. La situación se resolvió posteriormente gracias a la larga mediación llevada a cabo por la Unión Europea, pero es un ejemplo de ello. las actuales disputas que existen entre ambos países. El violento conflicto que estalló en 1999 entre ambos. separatistas albaneses Los acontecimientos del Ejército de Liberación de Kosovo y del Ejército serbio, que terminaron con la intervención de la OTAN del lado de la población kosovar, dejaron profundas heridas en ambos países y son demasiado recientes para olvidarlos.

Parece que lo único que une a Kosovo y Serbia es el deseo de unirse a la Unión Europea, pero, irónicamente, esto sólo podrá suceder cuando se normalicen las relaciones bilaterales. Éste es un objetivo difícil de alcanzar por varias razones. Belgrado no puede admitirindependencia Kosovo Porque esto no satisfaría a un gran sector de su población, traicionaría la causa del nacionalismo serbio y serviría para antagonizar al pueblo serbio. Federación RusaUno de los socios más importantes del estado balcánico. Moscú mantiene estrechas relaciones económicas, políticas, culturales y militares con Belgrado y ha apoyado la lucha de su aliado contra la independencia de Kosovo. La cuestión también es complicada en Pristina porque el actual poder ejecutivo está dirigido por el izquierdista Partido Nacionalista. ¡advertencia! Porque las autoridades locales no pueden aportar mucho para satisfacer las necesidades de la minoría serbia sin perder su credibilidad.