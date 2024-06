En el caso Bortone, desde el PD hasta el Fnsi, todos se dirigen contra el director general de la RAI: ​​»Palabras inaceptables y muy peligrosas». Scurati: «Mintió».

palabras del director ejecutivo opinión, Roberto Sergio, el comportamiento de Serena Bortone el 25 de abril provocó airadas reacciones del Pd, de la Usigrai y de la Federación Nacional de la Prensa Italiana (Fnsi). Durante el Festival de la Innovación Atado En Venecia, Sergio anunció su posición sobre el caso Scurati y, en particular, sobre el comportamiento del anfitrión Lo que sucederá Quien había informado sobre el episodio de falta de transmisión del monólogo del escritor el 25 de abril. «Serena Bortone debería haber sido despedida por lo que hizo y no fue despedida. No fue castigada», afirmó el director general de Viale, Mazzini, que también negó la existencia de TeleMeloni. “El día 11 de este mes presentará sus tesis y las evaluaremos, pero ciertamente ningún empleado de ninguna empresa podrá decir cosas en contra de la empresa donde trabaja”, dijo Sergio. Ella hizo esto y no fue sancionada”, dijo en referencia a las medidas disciplinarias contra el periodista.

Scurati respondió

Entre los críticos más acérrimos del director ejecutivo de Ray se encontraba el propio Scurati, el escritor que fue el héroe del incidente del 25 de abril. “Niego categóricamente la afirmación del director general de la RAI según la cual no habría participado en el programa de Serena Bortone porque “no me pagaron””, declaró el autor, “es simplemente falsa. Esta es otra declaración difamatoria hacia mí. Nadie me ofreció participar gratis. Le desafío a que aporte pruebas de lo contrario”. La nota del autor continúa con dureza: “No profundizaré en la agitación interna de una empresa que está claramente en desorden y cuyos directivos están ejerciendo una ‘presión asfixiante’ sobre la libertad de información ( esta no es mi opinión, es una cita de un comunicado oficial del principal sindicato de periodistas de la misma empresa) Nunca habría vuelto a este tema; además, no fui yo quien condenó la censura, sino nuevamente un periodista de RAI”. Scurati luego reconstruye lo sucedido, afirmando que también está pensando en la protección jurídica: “Rai3 Chesarà me encargó hace aproximadamente un mes escribir un monólogo, asegurándome que tenía total libertad en cuanto a forma y contenido. El acuerdo económico, que coincide totalmente con el acuerdo de los escritores que me precedieron, ya estaba cerrado desde hacía varios días, y las oficinas de la Rai ya me habían enviado los billetes de tren y las reservas de hotel. enviando el texto de su monólogo: «Cuando ya había hecho las maletas, me informaron que mi contrato había sido cancelado». distraer la atención del verdadero problema, especialmente de la alta dirección de Rai, que da a un influencer y rapero de dudosa moral varias decenas de miles de euros por entrevistas sobre su matrimonio. Y, por último, el ataque a Sergio y a la primera ministra Giorgia Meloni: “El director general de la RAI deja claro que no quiere reconocer el valor del trabajo cultural. Por tanto, parece que desprecia la cultura. Permítanme señalar que este desdén banal lo hace totalmente inadecuado para el importante papel que desempeña. Debo señalar también que esta cortina de humo, levantada por argumentos falsos y engañosos, tiene nuevamente el efecto de permitir que el Primer Ministro no responda a las preguntas incómodas que planteé en el monólogo que Ray me encargó y que luego no respondió. Nos permitieron leer».

El Partido Demócrata está en ascenso

El Partido Demócrata calificó las decisiones de Sergio de «vergonzosas». «Es la arrogancia del poder lo que se ha convertido en censura e intimidación», dice el memorando del senador Francesco Verducci, miembro del Comité de Seguimiento de la Opinión. Y agregó: “También recordamos perfectamente a Roberto Sergio, los ataques en redes sociales contra la empresa. opinión (En la época de San Remo) y en otro contexto contra su colega director Andrea Vianello. Así que obviamente todo vale la pena para él. Pero otros deberían ser despedidos.» Por otra parte: «De hecho, el intento de Sergio de encubrir la censura contra Scurati es claro, nadie ha dado todavía una respuesta correcta sobre por qué se canceló el contrato de Scurati tan pronto como la alta dirección conoció el contenido. Del monólogo Es claramente el intento de Sergio de allanar el camino hacia la depuración de Serena Bortone, acusada de autonomía y pluralismo. Sergio – continuó Verducci – ataca a un periodista que actuó a favor de la credibilidad y la independencia de la función pública, poderes que claramente perturban. Sergio.

Fnsi: “¿Sergio concede amnistía a sus súbditos?”

El comentario de la Fnsi (Federación Nacional de la Prensa Italiana) tiene el mismo tono: “¿Deberían haber despedido a Serena Bortone? ¿Y entonces el CEO Ray reivindica para sí el papel del nuevo rey que otorga gracia a sus súbditos? «Le informo que, desde la Ilustración, los procesos se basan en valores democráticos y en plenas garantías para los acusados», escribió el presidente de la Fnsi, Vittorio De Trapani, sobre su participación el 25 de abril en el Premio Strega como Antonio Scurati, «mientras que cualquiera «Quien denuncia que la nulidad merece la expulsión, ahora en contraste con la realidad y los valores del rol de la Junta Directiva, en esencia los ve como traficantes de órdenes gubernamentales», en referencia al comentario de Sergio durante el evento de prensa dirigido por Claudio Cerassa sobre la renovación de la alta dirección de Viale Mazzini tras las elecciones europeas: “Hace un año me pidieron completar el mandato de tres años sin Fuortes. Acepté y nombré a Giampaolo Rossi como director general, algo que respeté y sigo respetando. Ahora él será el próximo director ejecutivo y yo seré el próximo director ejecutivo. no hay problema».

Osegray: Las declaraciones de Sergio son «inaceptables y sumamente peligrosas».

Y también Usigrai, el sindicato de periodistas. opiniónConsidera las declaraciones de Sergio «inaceptables y extremadamente peligrosas». «Llegar a asumir públicamente el despido del empleado durante el curso de un procedimiento disciplinario tiene sabor a amenaza – leemos en una nota -. Si hay que despedir a Serena Bortone, ¿qué castigo debería merecer Roberto Sergio, que agredió al director de radio en abril de 2023? radio1 ¿Vianello lo acusa de «exagerar la violencia»? ¿Debería el director general de entonces haber mencionado su despido? Por otra parte: “Es también representativo del clima de omnipotencia de esta alta dirección – continúa Osegray – anunciar, como si nada, el nombre del próximo director general. «Nos preguntamos si el Parlamento y los miembros entrantes de la junta directiva están de acuerdo en que se les despoje de su papel».

