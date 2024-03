En directo Lazio, Sarri dimitió: sigue hoy en directo

21:00

La Lazio, en Frosinone con Martocello en el banquillo

La Lazio se enfrentará al Frosinone el sábado. En el banquillo estará Martosello, que estará apoyado por toda la plantilla de Sarri. Los colaboradores técnicos permanecieron bajo contrato.

20.45 h

De Laurentiis ataca a Sarri: «Es fácil dimitir»

«Me sorprendió mucho. Después de las primeras experiencias que te califican como profesional, tienes que aceptar tus responsabilidades. Si aceptas un rol, tienes que cumplir tu compromiso, por respeto al club, a los jugadores y a la afición». «. «Es fácil dejarlo, el que hace eso es un perdedor. No sé los motivos, pero Lotito no me parece imprudente: es un hombre con cualidades y soluciones que había que buscar en la relación hasta ese momento». “Un equipo a punto de acabar el campeonato no se marcha.

20.25 horas

Desde España: Sarri tiene el ADN del Barcelona

Continúan las confirmaciones desde España tras la dimisión de Sarri. El diario Mundo Deportivo destacó la posibilidad de que el técnico toscano esté entre los potenciales candidatos al banquillo blaugrana, junto a Flick y De Zerbe.

20.10 h

Lazio Lotito evalúa al décimo entrenador que la dirigirá

Tras la dimisión de Sarri, Lotito es citado para determinar el nombre del nuevo entrenador. Esta será la décima de su gestión, iniciada en 2004. Los técnicos que trabajaron con el presidente biancocelesti fueron Casso, Papadopoulou, Delio Rossi, Ballardini, Rega, Petkovic, Pioli, Inzaghi y Sarri.

19.51

Lazio, todos jugadores retirados: Pedro, Mandas y Guendouzi están de vuelta

Todos los jugadores de la Lazio están presentes en el interior del Polideportivo de Formello. Incluso aquellos que aceptaron irse con la empresa regresaron a la base. El sábado, a las 20.45 horas, está Frosinone.

19.41

La plantilla de Sarri abandonó Formillo

Después de Maurizio Sarri, todos sus empleados también abandonaron el Polideportivo de Formello. Sólo el ex segundo entrenador Giovanni Martocello permaneció presente en el banquillo en la reciente derrota ante el Udinese.

19.32

Dimisión de Sarri y Valdiviori: «Algo debe haber pasado dentro»

El excentrocampista de Empoli y Napoli, que se estableció bajo el ala de Maurizio Sarri, dio su opinión en las noticias de hoy (leer todo).

19.26

Sarri, el Barcelona se encargará de ello

Una indiscreción apasionante que España relanzó: Maurizio Sarri para la era post-Xavi Hernández (leo aqui).

19.15

Lazio, Martocello aún no ha dimitido

Actualmente, Giovanni Martocello es el entrenador del primer equipo de la Lazio. El adjunto de Sarri, al igual que el cuerpo técnico, no presentó su dimisión y actualmente permanece en su cargo.

19.06

Lazio y Klose bromean con Sky

Los reporteros de Sky Di Marzio y Ugolini interceptaron a Miro Klose en el campo que recibirá esta noche al Barcelona y al Napoli: «Klose estaría muy dispuesto a fichar por la Lazio, no ha recibido una llamada directa del club. Dice que mantendrá el teléfono apagado durante el partido del Napoli, pero también estaría muy dispuesto a aceptar un contrato hasta junio». Ve inmediatamente».

18.54

Se espera a Lazio y Lotito en Formello por la noche

Esta tarde se espera que el presidente Claudio Lotito se encuentre en el Polideportivo de Formello. En ese punto, cara a cara con el equipo y tomar la decisión final sobre qué hacer después de Sarri.

18.45

Lazio, algunos jugadores se han retirado

Tras Pedro y Mandas, también abandonó el Polideportivo de Formillo el exjugador del Arsenal Guendouzi. Retiro confirmado. Los citados jugadores habían acordado previamente su marcha con el club.

18.32

Lazio, el equipo de Sarri sigue en Formello

El equipo de Maurizio Sarri, empezando por el diputado Giovanni Martosello, sigue presente en el interior del Polideportivo de Formello, donde el equipo se retira actualmente.

18.24

Dimisión de Sarri, a la espera del comunicado oficial de la Lazio

La Lazio ha aceptado verbalmente la dimisión de Maurizio Sarri, pero aún no ha emitido ninguna declaración oficial. Continúa la selección de asientos biancocelesti.

18.14

Roberto Rambodi, su experiencia como entrenador

La última idea de Lotito para el período post-Sarri lleva al nombre de Roberto Rambodi: como entrenador dirigió a Latina, Viterpezzi, Astria, ASD Luiss, Lodigiani y Flaminia. Su última experiencia se remonta al otoño de 2023, cuando registró un breve período en el banquillo de Legnano.

18.06

Lazio, nuevo nombre tras Sarri

Entre los posibles sustitutos del dimitido Maurizio Sarri, del puesto de marinero, destaca un nombre Roberto RambodiJugador de la Lazio entre 1994 y 1998.

17.59

Después de Sarri, Tommaso Rucci se convirtió en algo más que una idea

Claudio Lotito piensa en el sucesor de Maurizio Sarri: En este momento, con el equipo en decadencia, la solución más rápida pasaría por Tommaso Rocchi, actual entrenador del equipo Biancocelesti U14.

17.45

Lazio, papeleta en la portería con el nuevo entrenador

Gracias a la lesión de Iván Providel, la nueva guía técnica también tendrá que elegir al portero de la Lazio para el próximo mes de torneo: la ligereza de Mandas o la experiencia del ex jugador de Salernitana Sepe.

17.36

Los aficionados de la Lazio se desatan en las redes sociales

El expediente de la Lazio fue atacado en los minutos finales, con los aficionados biancocelesti exigiendo una aclaración al propietario Claudio Lotito, tras una derrota en casa ante el Udinese de Cioffi. Los fanáticos del Capitolio están divididos por la decisión de Sarri.

17.23

Después de Sari, las evaluaciones continúan

En Lazio trabajamos para el futuro. Rocchi es la solución económica para finalizar la temporada, ya que aún no se ha disputado la semifinal de la Coppa Italia. Seguid atentos al perfil de Igor Tudor, sin olvidarnos del alemán Miro Klose.

17.12

Sarri deja Formello y se despide de la Lazio: fotos

La historia de Maurizio Sarri en la Lazio ha llegado a su fin: el técnico toscano ha dejado Formello (ver fotos).

17.10

La dimisión de Sarri es a lo que renuncia el técnico

Maurizio Sarri, vinculado a la Lazio con un contrato hasta 2025 por valor de 3,5 millones de euros al año, cede alrededor de 5 millones netos, despidiéndose de los bianconcelesti un año y medio antes.

17:04

Sarri abandonó Formillo

Maurizio Sarri acaba de abandonar Formello tras reunirse con el director deportivo biancocelesti, Angelo Fabiani (mira aquíel).

16:54

Famosos ferries de Sari en Lacio

¿Recuerdas todas las frases célebres de Maurizio Sarri como entrenador de la Lazio? Te presentamos algunos resúmenes de sus temporadas en el Biancocelesti desde 2021 hasta hoy, día de su dimisión, que el club Lotito ya aceptó. (Lee las noticias)

16:47

Lazio, aficionados desatados en las redes sociales: reacciones

Las reacciones en las redes sociales fueron numerosas después de que la Lazio aceptara la dimisión de Sarri. Cientos de mensajes en línea de fans. (Lee las noticias)

16:37

Fabiani, Bianchi y Sarri en el Polideportivo de Formello

El director deportivo, el director del equipo y el entrenador de la Lazio están dentro esperando la llegada del presidente Lotito.

16:21

De Tudor a Rocky: ideas de asientos

¿Quién sucederá a Sarri? Muchas ideas: Una de ellas es Igor Tudor, que ya estuvo vinculado a la Lazio en el pasado. Junto a él, compiten por el título Tommaso Rocchi (actual entrenador de la selección sub-14) y Miro Klose (que el año pasado dirigió al equipo austriaco Altach). Luego están las hipótesis de Marco Parolo y Senad Lulic, uno de ellos elegido como potencial 'barquero' a la espera de una resolución final. (Lee todo)

16.12

Lazio, un mes nos separa del sueño de los cuartos de final

Parece que ha pasado una eternidad desde la noche de San Valentín, el 14 de febrero, cuando la Lazio venció al Bayern por 1-0 gracias a un penalti de Immobile. El equipo soñaba con clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones, que finalizó el pasado martes. Luego otro golpe de gracia en el torneo y Sarri optó por dimitir.

16:00

Lazio antes de dimitir

La Lazio ya ha aceptado la dimisión de Sarri. Ahora comienza inmediatamente el vals de los entrenadores. Muchas ideas: el ex Tommaso Rocci, ex entrenador sub-14, pero también hay otras sugerencias como Klose, Lulic o Parolo que llegarán en junio. Todos exjugadores de la Lazio. Otra idea es la de Igor Tudor.

15.53

Lazio, a la espera de comunicaciones oficiales

Ahora se esperan comunicaciones oficiales de la Lazio. El futuro queda en el banquillo biancocelesti, que volverá al campo el sábado a las 20.45 horas para el partido de ida contra el Frosinone.

15.48

Sarri está en la Lazio desde 2021

A Maurizio Sarri se le ha relacionado con un traslado a la Lazio en 2021. Esta fue su tercera temporada en los Biancocelesti después de aventuras anteriores con Chelsea y Juventus tras las hazañas del Napoli.

15.39

Lazio, nombres de posibles sustitutos

Hace horas que circulan nombres de posibles sustitutos de Sarri, y ahora con su dimisión se busca un heredero. Entran en vigor los nombres Tudor o la solución del puente Klose. Y Scaloni no parece un sueño viable en las carreras.

15.28

Lazio ocupa el noveno lugar en la Liga italiana

La Lazio ocupa la novena plaza de la liga con 40 puntos, a 11 puntos del cuarto puesto, y quedó eliminada de tres partidos eliminatorios seguidos contra Fiorentina, Milán y Udinese. La última victoria fue el 22 de febrero contra el Torino.

15.24

Las dos últimas carreras han sido asesinas.

La decisión de Sarri se produjo después de los dos últimos partidos, los octavos de final de la Liga de Campeones, al quedar eliminado en octavos de final contra el Bayern, y luego la victoria por 2-1 en el Stadio Olimpico contra el Udinese el lunes por la noche.

formillo