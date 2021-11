En diciembre, fue a buscar xenomorfos con el nuevo juego gratuito.

Redmond House sigue reservando sorpresas para su afición, y ya lo ha hecho Lanzamiento de Generation Zero en Game Pass Sin previo aviso, al anunciar la reapertura de la temporada «Hunt for the Xenomorphs», el nuevo juego llega al catálogo de suscriptores de Xbox Game Pass en diciembre.

La próxima invasión inesperada de monstruos espaciales que involucra a los suscriptores de Game Pass ocurrirá en unos días con la llegada de Equipo de fuego alienígena de élite, un juego de disparos cooperativo desarrollado por hierro frío.

Ambientado en la dimensión homogénea que emerge del universo del cine espacial, el título anima a los usuarios a llevar zapatos. marines coloniales Para contrarrestar la invasión de Xenomorphs: Para tener éxito en el proyecto, los soldados pueden contar con un arsenal de 30 tipos diferentes de armas y 70 modificaciones para compartir con la esperanza de que las defensas preparadas resistirán el impacto de los ataques de los alienígenas.

Los xenomorfos, por su parte, se dividen en 11 especies diferentes y cuentan con su propio ciclo evolutivo basado en el progreso de las batallas. Aliens Fireteam Elite está listo para llegar a Xbox Game Pass 14 de diciembre, ya sea en PC o en Xbox One y Series X / S. También el 14 de diciembre, Cold Iron planea lanzar temporada 2 De un juego de disparos cooperativo con un matiz de horror.

La temporada vendrá acompañada de una nueva situación punto de defensa, reformular las estadísticas y entrar 4 armas, con más incentivos para agregar accesorios, nuevas tarjetas de desafío y personalizaciones a la apariencia del alternativo. Si quieres saber más sobre este título, te recordamos que en estas páginas puedes leer nuestro título Revisión de Aliens Fireteam Elite Firmado por Giovanni Panzano.