En casa, bajo estrictos controles, “recibí una bala por la democracia”.

“La semana pasada recibí un balazo por la democracia”, dijo. Donald Trump Recordando el atentado contra su vida en su primera reunión pública desde el sábado pasado. “Somos un movimiento, más unidos que nunca. Añadió: “Han sucedido cosas que no permitiremos que vuelvan a suceder”, repitiendo la falsa acusación de fraude en las elecciones de 2020: “¡En 2024 no permitiremos esto! ¡Juntos lucharemos! ¡Juntos venceremos!». .

Ayer se formó una cola de al menos un kilómetro en c En Grand Rapids, Michigan, Un estado que el Partido Demócrata ciertamente debe ganar si no quiere ser expulsado de la Casa Blanca. Desde las 8:00 horas, los partidarios de Trump esperan con la esperanza de ganar Uno de los 12.000 asientos del estadio de la tercera ciudad más grande de Michigan Para asistir a la reunión de su presidente a las cinco de la tarde, Se le unió por primera vez su nuevo compañero de fórmula, el senador de Ohio J.D. Vance. .

Vance escribió en las redes sociales:«Si Joe Biden no puede postularse para la Casa Blanca, ni siquiera puede convertirse en presidente, debería dimitir».. Al entrar al estadio repleto al ritmo de «America First» de Merle Haggard, Vance comenzó Kamala Harris fue el objetivoQuién ve el equipo de Trump como el candidato más probable para suceder a Biden. “No le agrado al vicepresidente. Dijo que no sólo es leal a este país. No lo sé, Kamala. Serví en la Infantería de Marina y soy un hombre de negocios. ¿y tú? ¿Qué hizo además de girar cheques y presidir uno de los mayores desastres de esta administración, la debacle migratoria?