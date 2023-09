En Brasil, el Senado aprobó un proyecto de demarcación de tierras indígenas que la Corte Suprema consideró inconstitucional

Miércoles 27 de septiembre Fue un día molesto para indiosdefensores del medio ambiente y democracia brasileño. aunque hace una semana Corte Suprema Federalismo La denominada fue declarada inconstitucional «Marco es temporal»Bajo procedimiento de emergencia, el Senado brasileño aprobó el proyecto de ley que Límites de las tierras indígenasSin realizar modificaciones al texto previamente considerado por la Sala.

En cuanto a Marco Temporal, nació en el gobierno del expresidente yair Bolsonaro Con el apoyo de los poderosos Lobby de agronegociosla primera economía de América del Sur, es el principio de que – Limitar la demarcación de tierras. la gente original A aquellas que ya estaban ocupadas por pueblos indígenas antes de que entrara en vigor la constitución del país. 1988amenazando con impedir que los pueblos indígenas, así como las comunidades formadas por descendientes de esclavos fugitivos, ingresen quilombolaEl derecho a obtener títulos de propiedad.

La ley pasará ahora a consideración del Presidente Inácio lola de silva, que podrás poner veto Algunos extractos del texto o los rechazan por completo. El Congreso Nacional de Brasil tendrá la autoridad para hacerlo Anular el veto presidencial Se restablece la vigencia del proyecto, pero se deben tener en cuenta sus disposiciones Inconstitucionalidad La Corte Suprema, que tiene la autoridad final para derogar la ley nuevamente. Para eludir el Consejo Supremo, la semana pasada los senadores de la oposición, conservadores Y Bolsonarianos, hice una sugerencia Enmendar la constitución (PEC) Quieren que esta disposición se incluya en la propia Constitución, para que el Tribunal Supremo no pueda revocarla.

Sin embargo, obtener la aprobación de la Comisión Electoral Presidencial es un procedimiento complejo, porque Requiere mayoría de votos En la Cámara y el Senado, donde es poco probable que los representantes y senadores se pongan de acuerdo a favor de enmendar la Constitución. No importa cómo resulten las cosas, se espera que suceda. Una larga y ardua lucha política Acompañados de claros intereses económicos, el Presidente Lula y el Tribunal Supremo Federal tendrán un papel decisivo para evitar que el Marcos provisional se convierta en ley.

Así, la agroindustria brasileña, el sector económico y financiero que mantiene alto el PIB de Brasil, Sigue coqueteando con el bolsonarismo Mantiene una relación muy ambigua con el gobierno de Lula. Si la ley se ratifica, los pueblos indígenas y los quilombolas también podrían ver la abolición de las reservas que poseen y que ya han sido demarcadas en los últimos años. Pero este no es el único punto inaceptable para los pueblos indígenas. Marco Temporal también anticipa posibilidad de que la Federación recupere tierras indígenas En caso de que las características culturales de las sociedades cambien Y destinarlo al programa nacional de reforma agraria con parcelas de tierra reservadas preferentemente para los indígenas. Pero no solo. La ley también abre la posibilidad de validación Documentos de título o posesión personas en áreas pertenecientes a comunidades indígenas, prohíbe la expansión de tierras indígenas que ya han sido demarcadas y permite la celebración de contratos de cooperación con personas no indígenas para actividades económicas también en el contexto de Cultivos modificados genéticamente y comunicarse con pueblos aislados para mediar en acciones estatales para lograr el beneficio público.

El desafío del Senado al poder judicial muestra una vez más cómo Lula es incapaz de controlar el Congreso. El presidente brasileño se ha desempeñado repetidamente como portavoz de One World Desarrollo sostenible en Amazonasdonde estan los indios Guardianes de la gran selva tropicalAhora está a sólo unos pasos, según los ambientalistas, del punto de no retorno debido a la continua devastación causada por la expansión agrícola, la ganadería, la deforestación y la explosión de facciones de narcotraficantes y mineros de oro.