«En 86 de 5 días en una pequeña isla entre Grecia y Turquía, las aguas subieron y todo el mundo podía ahogarse» – Corriere.it

Se dice que al menos 86 inmigrantes están en peligro en una isla en el río Evros en la frontera entre Grecia y Turquía. El problema lo planteó hoy Alarm Phone quien, sin embargo, agregó a la mensajero, como «El número podría ser mayor». Hemos recibido un mensaje que dice «¡Por favor, ayúdenos o los niños morirán! No tenemos comida, no tenemos agua. Hemos estado en esta isla durante cinco días, ¡nuestras vidas están en peligro! Somos familias YazidiJóvenes, niños y bebés. Los niños lloran y gritan de hambre y sed. Estamos en medio del agua y no tenemos botes, pero el nivel del agua está subiendo y pronto nos ahogaremos y nuestros hijos y familias morirán. Tu eres nuestra única esperanza.’ Alarma de teléfono, L explicó mensajeroya ha informado a las autoridades pertinentes y organizaciones humanitarias en Grecia. Dependerá de las autoridades entender cómo llegaron los migrantes hasta allí: si su destino es abandonado independientemente, por la ruta del este, con canoas u otros barcos o peor bajo amenaza.