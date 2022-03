En 2019 se reveló la desmielinización, eso es lo que es

Enfermedad de Fides diagnosticada y aún no detectada

El día de ayer, Fedez sorprendió a todos al anunciar en su larga historia en Instagram, llegó con ganas: “Lamentablemente, un… Problema de salud, pero afortunadamente encontrado en un gran momento., que incluye un camino importante que debo tomar. Luego aclaró que por ahora todavía no quiso decir exactamente de qué se trata: ‘No ahora, no en este momento que me siento cerca de mi familia y de mis hijos que sentiré decir en el futuro’. Pero subrayó el motivo, aunque aún no se ha aclarado. que enfermedad tienestodavía quería hablar al respecto: «Si mi historia pudiera compararse con la de una sola persona, tal vez no tenga tanta suerte de estar rodeado de sentimientos como yo con familia, me hace pensar que este lazo en mi vida tiene su propio beneficio, algo que no se puede dar. En los últimos años, era como si tuviera una especie de álbumes de recuerdos compartidos, y recién ahora me doy cuenta de la importancia de arrancarle una sonrisa a alguien que puede haber estado pasando por un momento difícil». Finalmente, Fedez agregó: «En este momento No soy lo suficientemente claro para ir más lejos. Pero estoy listo para enfrentar esta nueva aventura que me ha dado la vida. Agradezco a mi esposa por estar tan cerca de mí estos días. Te mando un gran abrazo. espero poder darte Actualizaciones positivas lo antes posible«.