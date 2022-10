Empoli enojado por el gol de Rebic: el saque de banda de Tonali remata los 10 metros | primera página

Un acabado intenso y luminoso uno en el medio Empoli Y el Milándonde no falta la polémica. El episodio acusado llegó en el minuto 79 cuando los rossoneri se adelantaron con gol de Rebek: El croata fue liberado por Leao, pero esto es lo que enfureció a los toscanos Línea Sandro Tonali Quienes empezaron a trabajar sorprenden a los anfitriones de la defensa.

Reconstrucción – Como lo demuestran las fotos. deportes de cielo (En la foto los neumáticos respectivos), Tonali toma la línea unos 10 metros antes del punto donde la pelota sale del campo: Ni el árbitro ni el árbitro asistente se dan cuenta de la verdad y se valida todo. El centrocampista rossoneri también sirve stefano pioli que entrega el balón a la mano de su jugador para acelerar aún más la reanudación del juego. El episodio que desató protestas en el banquillo toscano, en particular Paolo Zanetti (Advertido por el árbitro Aureliano), quien al final del partido reiteró su decepción por lo sucedido: “Aunque fuera el primer gol, que es el aro de desempate, el balón fue devuelto a la cancha 10m adelante. los detalles marcan la diferencia, es correcto estar enojado, porque cuando haces tanto para escalar una montaña tienes que llegar a la cima. Fue una discusión con el árbitro, superaron un saque de banda después «, admitió el propio Tonali en El final del partido con «astucia»: «No miré la posición, fue difícil en un segundo. Como mucho debí. Fue el árbitro quien lo recuperó. Luego vino el punto de esta entrada un poco inteligente». tirar. Pero eso era lo que tenía que hacer en ese momento, hice bien en no mirar porque era lo correcto».

las normas – Ciertamente no es un episodio nuevo en el fútbol, ​​en todos los partidos sucede que los jugadores lanzan un lanzamiento y no desde el punto de salida del balón. Y en la mayoría de los casos existe algún tipo de “límite de tolerancia” por parte de los árbitros que te permite no fragmentar el juego en exceso. Sin embargo, también sucede que alejarse demasiado del punto correcto provoca intervenciones de los árbitros: A menudo con una citación Ordenar al jugador que retroceda y se posicione correctamente, a un ritmo inferior al que decide avanzar. Reserva, y así poner de lado al equipo contrario. El episodio que involucra a Tonali puede caer en este caso específico.Sin embargo, ni el árbitro Aureliano ni sus asistentes reconocieron la inexactitud; También hay que recalcar que en estos casos la tecnología VAR no puede intervenir.