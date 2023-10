Emocionante Juventus: Pogba da positivo, pero no de testosterona. La tesis de defensa y la sentencia se pueden cambiar. primera página

Nuevos detalles emergen en la polémica Pablo Pogba Dio positivo por dopaje. El análisis de antígenos también confirmó la positividad del jugador en los test Fue deportada al final de la carrera el 20 de agosto de 2023. Y él lo había visto Juventus Ganó al Udinese por 3-0. El jugador tendrá ahora una semana para presentar sus escritos de defensa previos al juicio, pero es posible que dichos escritos giren en torno a una tesis revolucionaria respecto a lo que se suponía hasta hace unos días. rey La sustancia por la que Pogba dio positivo resultó ser positiva. de acuerdo a Corriere della Sera, ser diferente al supuesto.

DHEA y no testosterona –

De hecho, el diario confirma cómo, aunque en un principio parecía Testosterona La sustancia que se encuentra en la orina francesa, que también está ampliamente prohibida y, sobre todo, bien documentada y que rara vez se encuentra en los complementos nutricionales, En cambio, se descubrió que Pogba dio positivo en DHEA o dehidroepiandrosterona. ¿Por qué hay una diferencia? Porque la Dhea, comúnmente llamada “hormona de la juventud”, es un contaminante clásico de los productos anti-envejecimiento para mejorar la fuerza muscular y, sobre todo,No siempre está indicado en las etiquetas de los productos. Cambios y modificaciones de tesis defensivas Es precisamente esta exactitud la que podría llevar al abogado de un jugador a señalarlo tesis de suplementos contaminados, Incluso si el jugador tiene que realizar un seguimiento de la forma y las cantidades consumidas, la fecha exacta de admisión se puede obtener mediante pruebas.. Para ser claros, no habrá absolución, porque en estos casos no se prevé la «ignorancia», pero una pena reducida, si se confirma la teoría, puede ser cada vez más probable.