Elodie: “¿Niños? «Estoy pensando en congelar mis óvulos».

La cantante, que fue entrevistada por la revista Vanity Fair, contó su historia. «La mayoría de las mujeres le tienen miedo a mi cuerpo, pero yo lo uso como lo hacía Kara».

“El número de mujeres en la clasificación es mucho mayor que hace cinco años y estamos trabajando para superar la brecha de género, incluso para los hombres que tienen cierta inteligencia”. Así lo ve Elodie cuando se le pregunta sobre las diferencias de género en la música. La cantante, que protagonizó la portada de la revista Vanity Fair, añade: “Pienso en cuando empecé: La idea de una feminidad exuberante era inquietante. No encontré inmediatamente gente que lo entendiera.». Sin embargo, él no se rindió. Y ahora, a pocos días del lanzamiento de su sencillo “Black Nirvana”, explica: “Mi deseo de usar mi cuerpo como Rafaela Cara -y no me estoy comparando- me estaba dividiendo. “Tuve que argumentar, en el ambiente en el que querían que me quedara, que me limitaría a hacer música pop. Las críticas más duras no vinieron de los hombres: “Son las mujeres las que tienen miedo de la forma en que uso mi cuerpo, que es una forma de libertad.. No comprenden la dignidad de mis elecciones y creen que esto no deja lugar a las palabras. En cambio, soy un ser que habla”. Ella habla y habla directamente, incluso si la discusión es sobre sus decisiones personales. Hablando de niños, dice: «Estoy pensando en ello. También he pensado en congelar mis óvulos».. Pero San Remo no parece estar entre sus planes de futuro. No como coanfitrión con Annalisa, como dicen algunos rumores. “Ahora me estoy centrando en la música. «Eso sería bueno para Annalisa.»