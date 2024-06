«Ella ya ha vuelto a trabajar». Rumores

Cuenta regresiva. Estamos a menos de una semana del inicio de Temptation Island 2024. El reality show Temptations regresa el jueves 27 de junio en Canale 5, así que prepara tus palomitas de maíz. Parejas introducidas: Siria y Mateo, jenny y tony, cristiano y ludovica, Raúl y Martina, victoria y alex, Luca y Gaia, lino y aliciaSon los héroes de esta edición que ya han llegado a Is Morus Relais, el pueblo de la tentación en Cerdeña. Según Filippo Peccilia, esta edición será la mejor. De hecho, los concursantes fueron disueltos – como anunció el presentador – inmediatamente (quizás demasiado – nota del editor). Se habló incluso de una rápida exclusión: después de sólo 5 días de estancia en el pueblo, una pareja había sido excluida (según Novella 2000) por violar las normas. Obviamente son rumores por el momento, pero apareció una publicación en el perfil de Instagram del programa donde aún se busca parejas para participar en el programa, a pesar del inicio inminente. Entonces, tal vez la noticia de la exclusión no sea solo un rumor después de todo. ¿Pero quién es él?

La primicia la publicó Novella 2000 hace unos días: «Ya hay algunos adelantos, pero de momento son solo rumores. Este es un gran avance. Dos de los protagonistas de la novela iban a ser expulsados. Todo comenzó cuando una amiga recibió videos de su pareja, donde se le veía muy cerca de una de las seductoras, y la chica pidió iluminar el enfrentamiento, pero él no apareció. Por eso, la amiga -como lo había hecho en el pasado Cerro Petrón- le infundió confianza y conoció a su pareja. De esta forma se violaron las reglas del programa y el jugador quedó eliminado del juego.».

A partir de ese momento, los fanáticos del programa no pueden esperar para saber quién es. Deianira Marzano pensó entonces (de manera algo hipotética) en revelar los nombres de los dos participantes: “Parece que la pareja que habría sido descalificada eran Jenny y Tony.». Todo comenzó a partir del reporte de uno de los seguidores de Deianira que vio la historia de Jenny: “Publicó una historia diciendo que está disponible para citas nuevamente… ella es una artista de pestañas.».

Jenny y Tony llegan a la tentación al elegirla: “Tony y yo hemos estado juntos durante cinco años. Te llamé porque no me deja vivir mi vida – dice en el vídeo de presentación – Tony es DJ y siempre está rodeado de chicas guapas. Un día alguien me envió capturas de pantalla de algunas de sus conversaciones e hizo algunos comentarios. Obvio mi amigo lo niega todo, pero porque es un actor que merece un Oscar».