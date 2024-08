Ella pide un aumento y él quiere recortarlo. “Christian gana ahora”

No fue hasta el verano que hubo una tregua en su batalla legal Francesco Toti y Ilary Blasi. De hecho, ahora el clima es aún más caluroso entre la ex pareja. El pago número mil en este último duelo lo entregó la cadena de televisión cuando pidió al juez de Roma, designado para presentar su separación, que revisara el cheque de 12.500 euros pagado por el líder histórico Giallorossi por su salida. Mantener a los tres hijos y administrar la casa. Por otro lado, a Ilari le gustaría recibir entre 18 y 20 mil euros al mes. En la solicitud que presentó el pasado mes de julio, a través de su abogado Alessandro Simeone, justificó esta solicitud alegando que ya no recibe los mismos ingresos que antes (después de no presentar la última edición de Celebrity Island) y que los gastos de la villa Son todos euros (propiedad de Totti). Entre facturas y personal de la casa, más de lo esperado.

En respuesta, “Al-Baboni”, a través de su abogado Antonio Conte, presentó una reconvención ante la jueza Simona Rossi en la que confirmó que los ingresos de su exmujer no habían disminuido, dado que ella acababa de terminar de conducir el programa de canto de verano “ Patiti”. Fue retransmitido por Canale 5 y se complementa con los honorarios del documental “Unica” emitido en Netflix – estimado en 700.000 euros – y con el producto de la venta del libro autobiográfico “¡Che es estúpido!” Mi verdad”, publicado el pasado enero por Mondadori.

el trabajo de cristiano

Pero hay más. Totti no sólo quiere pagar más de la cantidad ya fijada por el tribunal en abril de 2023 -la mitad de lo que pidió inicialmente Illari en la citación con la que se abrió el caso de separación judicial-, sino en su memoria como respuesta. A petición del exmarido, destacó la necesidad de ajustar a la baja la pensión alimenticia, dado que el hijo mayor, Christian, ahora es “independiente y ya no vive en el domicilio conyugal”. De hecho, desde el 1 de agosto, el chico firmó contrato para jugar en el Olbia Calcio, equipo que juega en la Liga italiana desde este año y que es entrenado por Marco Amelia, ex portero que creció en la Roma y es campeón del mundo con Totti en 2006. Así que, a los 18 años, casi seguro que tendrá un salario real; Es decir, aunque se clasifique como reembolso de gastos, es más de lo que gana el docente. Por no hablar de que a finales de mes se mudará de la villa con euros para trasladarse a Cerdeña. Dado que ya no existe la necesidad de mantener a uno de los tres hijos en los que se basaba el subsidio mensual, para el ex capitán de la Roma, éste debe reducirse y tal vez reducirse a menos de 10 mil euros. El dinero que la emisora ​​debe pagar es, por el momento, sólo comida y ropa para Chanel e Isabelle, sabiendo que el 75% de los gastos escolares y el 50% de los gastos excepcionales (viajes, deportes, atención médica) ya corren a cargo del padre. .

decisión

Por tanto, la jueza Simona Rossi tendrá que decidir si existen condiciones para modificar el alcance de la llamada «pensión alimenticia» y, en caso afirmativo, si se respetarán los deseos de Blasi o Totti. Es probable que dentro de un mes anule la reserva sobre este punto, porque a finales de septiembre comenzará la investigación del caso de separación, durante la cual el juez escuchará a los testigos citados por ambas partes. El objetivo es determinar cuál de los dos engañó primero, para que el juez pueda identificarlo como responsable de poner fin al matrimonio. No es sólo una cuestión de principios, sino también una cuestión económica. De hecho, quien pierde ya no puede reclamar la herencia y puede volver a llevar al excónyuge a los tribunales para obtener una indemnización por el daño a su imagen, en una pareja que siempre ha vivido en el punto de mira.