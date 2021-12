Ella ganó el asiento de su esposo que renunció por un escándalo, y ahora resulta que él la violó- Corriere.it

Desde Paula de Carolis

La conservadora Kate Griffith se divorcia primero, luego le arrebata el lugar a su esposo Andrew, ahora renuncia al anonimato y los detalles de un matrimonio brutal emergente

Víctima durante varios años de un hombre feroz poseído, Kate Griffiths ha reconstruido una vida para sí misma. No solo se divorció: cuando su exmarido intentó postularse nuevamente para el parlamento, ella salió al campo contra él. Elegida por el Partido Conservador, la dama ha reemplazado efectivamente a su esposo en Westminster. Seat Burton upon Trent en Staffordshire. Dado el origen del hombre, la mujer restringió en consecuencia su acceso a su hijo. Quizás habría muerto allí, quizás si Griffith no hubiera ido a los tribunales a ver al niño con tanta frecuencia. Entonces Kate Griffiths decidió permanecer en el anonimato Las víctimas de agresión sexual tienen derecho y demandan los antecedentes de su marido.

Una decisión valiente que muchos acogieron con admiración.: Al igual que Rosie Duffield, una diputada laborista, ella misma fue víctima de violencia doméstica. Era una mujer increíblemente fuerte, dijo, no tengo palabras. El juez encargado del caso también quiso honrar al diputadoObservando que ella no es la única mujer que se ha enamorado de un hombre y ha soportado tratos humillantes y mortales. Me parece que Andrew Griffiths nunca pensó que su esposa no quisiera ceder a sus actividades sexuales. Griffiths, agregó, es un hombre que todavía no parece darse cuenta de que su comportamiento corresponde a un abuso. Solía ​​violar a su esposa mientras dormía, golpearla, presionarle el cuello con las manos, ser llamados amigos gordos y holgazanes.