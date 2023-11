Ella es una alta directiva, él es un trabajador: “No limpias la casa, sólo piensas en el trabajo”. Maltrata a su esposa

El matrimonio entre la mujer terminó en los tribunales, bajo sospecha de abuso grave Altos directivos que Factor Turín. La mujer asegura que fue agredida, no sólo verbalmente, por su ahora exmarido: “ Me acusó de que lo único que tenía en mente era trabajar, que la casa estaba mal y que no lo apoyaba lo suficiente. Y luego: Me amenazó con matarme si le quitaba al bebé y me dijo que me cortaría el cuello. Se defiende -“Nunca dije que la mataría”, afirma ante los jueces del tribunal de Turín-, pero no niega que las discusiones surgieron también por asuntos internos. Me trataron como a un trabajador de una fábrica. . -explica- Ella solo hablaba de trabajo, pero no le importaba la casa ni el niño, así que no hablamos del marido. «.

casamiento

a historia de amorEl incidente entre un alto directivo y un trabajador de una fábrica regional, que acabó mal. De hecho, muy mal. Como se informó Corriere della SeraLos dos se conocieron en 2007 durante una velada disco. « La relación es buena y no he visto señales falsas. «, dice la mujer que responde a las preguntas de la fiscal Bárbara Badilino. Cinco años después la pareja se casó « A pesar de algunos malentendidos, debido a problemas financieros. “.Y luego viene comprar una casa:” Decidimos pedir una hipoteca y luego liquidarla. – indicar – c Con un préstamo proporcionado por su madre. «Pero el idilio termina pronto.

Inicio de las discusiones

La mujer recuerda que los problemas vienen con el nacimiento de una pequeña: “ Fue un momento un poco difícil, tenía un trabajo importante y estaba a punto de conseguir un ascenso. A principios de 2019, enfrentó algunos problemas con la empresa para la que trabajaba y fue despedido, mientras… Vida profesional De allí despegan. Así comienzan las primeras discusiones”. Por razones económicas «. Anteriormente, según la Fiscalía, podría haber habido un ataque: « Estábamos juntos en el auto, viniendo de la casa de mis padres, y me dio un puñetazo en la pierna. – El cuarentón presenta informe ante los jueces de la Primera Sala Penal – Presenté una denuncia, pero a las dos semanas la retiro porque se sentía culpable. «.

Presunto abuso

La situación se deteriora cuando la pareja decide mudarse a la casa y se vuelve contra A. abonado 200 mil euros para comprar una casa para dos familias. « Conseguí mi primer ascenso y me acusó de pensar sólo en el trabajo, de que el hogar era malo y de que no lo apoyaba lo suficiente. – La historia de la mujer continúa – Él gritó y me dijo: “Estoy endeudado por tu culpa, tú sólo piensas en el trabajo”. Me quedé allí y no sabía qué hacer. «. La pareja decide separarse pero permanece bajo el mismo acuerdo por un problema económico. Ella no niega que tuvo miedo: « Fui a un abogado y a un centro contra la violencia. A pesar de la separación, las tensiones internas aumentan: “ Me amenazó con matarme si le quitaba a la niña. Me regañó por no limpiar la casa. «.

