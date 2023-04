Eliminatorias de la Superliga, Milan gana al Civitanova. Piacenza sigue en la carrera

Trento – Piacenza 0-3 (23-25, 22-25, 20-25)

No hay abrigo en tres carreras y toda la rivalidad que transcurre en la carrera 4, en Amelia, tras el 3-0 por el que Brizard y compañía consiguen contundentemente el éxito final a los pies de los Dolomitas. Sobre todo, el excelente juego de Piacenza eleva su alcance: 20 tapones directos e infinidad de balones tocados ponen la mordaza al ataque de Trentino. En el Palm Group Arena casi lleno, el Trento está amargado por malas actuaciones en muchos de los puntos esenciales, contra un equipo de Piacenza que ha encontrado en Lucarelli el impulso absoluto para este tercer partido de semifinales. Los Dolomitas comienzan a la velocidad del rayo: 5-3 con un buen servicio de Sbertoli, en el Juego 4 repitiendo los mismos maleficios vistos en acción en los dos juegos anteriores de esta serie. Rompiendo hacia adelante (10-7) los locales defendieron con clavos, aunque Gas Sales enseguida encontró un buen ritmo en ataque por el medio con Caneschi y Simon (12-10). Para restablecer el par, hay dos disparos de Lucarelli, que primero ataca en la línea de fondo y luego bloquea a Lavia para una ventaja de 12-12. Antes de que el ex finalista en cuarto lugar de Módena y Rávena no pudiera encontrar un as en 14-12, la brecha aumentó a 17-14 con el as de Kazzewski que llevó a Botti a pedir un tiempo muerto discrecional. Spertoli se ha jugado mucho hasta ahora con su balón alto, y el primer punto por el medio llega en el 19-17 con un primer tiempo de Podrascanin. Erroraccio en la segunda línea de Piacenza, con Lucarelli y Scanferla mirándose y una recepción en media cancha de Recine cayendo al suelo dándole el 21-18 a Itas, con Botti jugando inmediatamente el segundo tiempo muerto discrecional. La movida funciona porque Lorenzetti tiene que pedir su primer tiempo muerto en 22-21 cuando Lucarelli, el mejor en este primer set, no puede encontrar puntos consecutivos que valgan casi el par. Llegó así con un balón disputado que ganó Simon (22-22), pero Lucarelli inmediatamente ataca para compensar bloqueando el hombre 23 de Kaczynski. En la final, el desborde final de Gas Sales volvió a triunfar gracias a su atacante brasileño: dos aces seguidos y un 23-25 ​​final. La segunda parte se abre con el signo de la balanza: 8-8. El bloqueo es el bloqueo básico que fue el más evidente en el primer set, 6 a 1 confrontación directa en este conjunto básico, fue a favor de Piacenza. Y también en el segundo set (10-10), con Lorenzetti parando todo en cuanto Lucarelli pone el balón en el suelo incluso en el tubo (10-12). A Trento le cuesta ser fluido ya que al comienzo del partido Piacenza ganó dos balones sucios (12-15) y logró mantener la nariz adelante. Un punto para Podraskanen gracias a una entrada de Romano que acercó al equipo de Trentino, que arrebató el 15-15 del empate gracias al ataque de Lyall. La parte final del segundo set se enciende, ya que Cipertoli encuentra el as 19-17 a favor de Itas antes de que Romano reponga a su equipo (21-20) obligando a los Dolomitas a pasar su último partido. tiempo de entrega disponible. Y el enfrentamiento vuelve un punto después, con Layal bloqueando a Kazeski, ante un segundo toque de Brizzard, que no vuelve a poner al equipo de Emilian en ventaja (21-22). Interior al saque Dzavornok comete falta 22-24 para Piacenza, que también sella el segundo set gracias al ataque de Podrascanin. Al comienzo del tercer set, Lille y Romani tomaron inmediatamente la delantera hostil, 4-7 y algunos errores obligaron a Trentino Lorenzetti a parar el partido. El intercambio de Trentino lucha mucho (6-12) y se estrella contra el excelente bloqueo de Piacenza, dentro de Dzavoronok a favor de Lavia pero Piacenza lleva el timón de la pelea: 10-17 y Lorenzetti un nuevo tiempo muerto. Pero el conjunto ahora es monocromático en rojo y blanco: las manos de Romano están 13-20, y en la final la brecha (15-23 aces de Brizzard) es demasiado grande para reabrir los partidos a pesar de la buena jugada del nuevo saque. Oreste Cavuto (a diferencia de Kazysky) intentó revivir a Trento. Luego volvemos a Emilia para la Carrera 4. (Nicolás Baldo)