Eliminación de sanciones para quienes no completen el trabajo

Además del daño, existe el riesgo de ser ridiculizado. No sólo un gran número de familias corren el riesgo de no poder completar el trabajo financiado Súper bonoPero para muchos de ellos, las autoridades fiscales pueden llamar a la puerta y exigir un reembolso de hasta el 110 por ciento del trabajo ya realizado. Por este motivo, en el decreto sobre la superrecompensa que el Gobierno deberá desestimar en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre apareció una norma para desactivar futuras investigaciones. Una especie de “perdón” del 110%. Para entender de qué se trata, debemos profundizar en las complejas normas que rigen los incentivos a la construcción introducidas en 2020, que estipulan que para recibir la bonificación es necesario mejorar la eficiencia energética de los edificios o villas en al menos dos categorías energéticas. Por ejemplo, si la propiedad está en la categoría “G”, se debe actualizar al menos a “E”. Pero ¿qué pasa con quienes no respetan esta condición? Debe devolver el descuento que recibió al estado, incluso si fue descontado en la factura. «Este es uno de los aspectos cruciales que hay que abordar, y hay que encontrar una solución para evitar sorpresas desagradables a muchas personas que se encuentran en esta desagradable situación, no siempre por culpa suya, sino también por los constantes cambios en las normas. y los precios cada vez más altos de las materias primas», explica Guido Quirino Leiris, ponente de la maniobra presupuestaria que redactó la enmienda para introducir una sal extraordinaria (estado de obras en curso) para cerrar «ordenadamente» todas las obras para 2023.

La solución efectivamente está sobre la mesa, y se ha discutido en los últimos días en reuniones técnicas en el Ministerio de Economía que está trabajando para entregar el texto, y también se iba a discutir al margen de la reunión preliminar en la que se se celebró. Se discutieron mil apéndices. Pero esta medida todavía adolece de un fuerte escepticismo por parte del ministro Giancarlo Giorgetti, que siempre ha mantenido una posición clara de cerrar cualquier norma sobre el superbonus que pueda conducir a un aumento del gasto en las cuentas públicas de incluso un euro.

