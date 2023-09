Elemental, anuncia oficialmente la fecha de estreno de la película de Pixar en Disney Plus en Italia

Disney ha revelado la fecha de estreno de la película. Racista en Disney Plus En Italia. La película de Pixar estará disponible en la plataforma de vídeo streaming a partir de 13 de septiembre de 2023 Para todos los suscriptores.

Disney+, no sólo Elemental

Ember y Wade, los héroes de Elemental

Elemental no es la única novedad de septiembre de 2023 para Disney Plus, ya que la plataforma de transmisión de video también ofrece nuevos episodios de Ahsoka, una serie de televisión de Star Wars dedicada a la Jedi Ahsoka Tano, que se presentó con Star Wars The Clone Wars. Los primeros episodios se emitieron el 23 de agosto y el episodio final estará disponible a principios de agosto.

Además, podremos encontrarlo. la Sirenita – Película de acción real – a partir del 6 de septiembre de 2023. En la misma fecha también podremos verla La segunda temporada de la serie Soy Groot.donde Baby Groot vive breves aventuras divididas en cinco episodios.

En cuanto a Disney Plus, te recordamos los altos precios, la prohibición de compartir contraseñas y el acceso a planes con anuncios.