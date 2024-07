Elecciones presidenciales en Venezuela: la serie de siete capítulos sobre la vida de Maduro está lista

Su Nombre es Nicolás, un documental de siete episodios sobre la vida del Presidente de Venezuela. Nicolás MaduroSe proyectó la noche del domingo en el histórico Teatro Teresa Carreño de Caracas, dos semanas antes de las elecciones que decidirán quién dirigirá el país durante los próximos seis años. El largometraje -presentado con el libro «Nicolás Maduro, Presente y Futuro»- pronto será transmitido por los canales de «Venezolana de Televisión» (Vtv), una emisora ​​de radio «gratuita» de propiedad del gobierno. Las dos obras, como afirman los autores – cineastas y escritores – del Movimiento Futuro, permitieron «explorar» el camino humanitario y político del Jefe de Estado. “No sé qué decir, es muy emotivo. He reunido un buen grupo de personas que son expertas en indiscreciones, sabiendo que hay detalles que sólo yo y (la esposa) conocemos. «cilios floresianos» Dijo Maduro al finalizar la presentación.

“Nicola, en su modestia, era muy celoso de su vida personal, de la suya propia. Pero cuando empezamos a buscar información y recuerdos para construir esta historia, nos llenamos de admiración y orgullo al descubrir que teníamos un líder en Venezuela que se parecía a nosotros”, dijo el coordinador del Movimiento Futuro. Héctor Rodríguez. Agregó que los materiales recolectados fueron aportados por muchos voluntarios que se unieron para contar la historia de este “hombre al que tanto admiramos”. El presidente del Parlamento y jefe de la Comisión Electoral Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, habló de Maduro como un «héroe» capaz de enfrentar y destruir al imperio más poderoso del planeta. “Es difícil encontrar en la historia de los líderes políticos de este continente a alguien que se haya formado tan profundamente en la lucha diaria en las calles, en la construcción diaria de un movimiento revolucionario”, dijo Rodríguez. “En esta película veremos cómo esta dolorosa era en este país, en los años 1960, 1970 y 1980, fue capaz de construir un líder honesto con un gran sentido de la moralidad”.

El país entró oficialmente en la campaña electoral el 4 de julio, aunque el debate entró en una fase acalorada hace meses, con la formalización del diálogo diplomático. Edmundo González Urrutia, Como candidato de la principal oposición. En esta ocasión, el Presidente suspendió algunas citas habituales en medios públicos, comenzando con «con Maduro+», programa semanal transmitido por VTV, que suele utilizarse para resaltar iniciativas gubernamentales. También fueron suspendidos el “Maduro Podcast” y el programa de radio “Maduro de Tupi”, dos formatos que se enfocan más en el lado personal del presidente. Sin embargo, sigue activo el programa “Con el mazo Dando”, programa a través del cual desde hace años el llamado “número dos” del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, viene azotando a sus opositores, creando una imagen de figura democrática. «Bateador libre».

El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó las reglas que deben inspirar las jornadas de promoción de postulaciones. Hasta el 25 de julio, los diez candidatos deberán tener acceso a los medios de comunicación y las publicaciones “deberán observar un estricto equilibrio en cuanto al tiempo y espacio destinado a las actividades desarrolladas por los candidatos”. La televisión y la radio deberán «cubrir los acontecimientos de la campaña electoral de manera objetiva, equilibrada e imparcial, haciéndolos accesibles a todos». La Comisión Electoral Nacional tendrá que controlar «cuidadosamente» si los medios públicos y privados, así como los productores independientes, proporcionan «la participación igualitaria de todos los candidatos en las entrevistas y programas de opinión».

Los candidatos y organizaciones con fines políticos podrán celebrar contratos con franquicias de televisión, públicas o privadas, para transmitir mensajes electorales por un máximo de tres minutos diarios, no acumulativos, y hasta cuatro minutos en el caso de radio. El CNE y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) serán entonces los encargados de realizar «un seguimiento y control permanente de las actividades en las redes sociales, durante el proceso electoral, con el fin de eliminar el fenómeno de la desinformación o el incumplimiento de las normas». Al mismo tiempo, no se permitirán mensajes que «ataquen el honor, la vida privada, las relaciones íntimas, la imagen, la confidencialidad y la reputación de las personas», así como aquellos que «inciten a cualquier forma de violencia política, odio e intolerancia».

Las autoridades electorales también afirman que están prohibidos los mensajes que inciten a la “desobediencia a las leyes” utilizando a niñas, niños y adolescentes, incluso a través de simples “imágenes o sonidos”. Está prohibido el uso de “símbolos nacionales o regionales, o imágenes de los padres de la patria”. Los organizadores de la campaña electoral también deberán garantizar que las iniciativas no se financien con “fondos públicos no previstos por la legislación vigente”, con fondos de origen extranjero o con “fondos privados no declarados”.

