Elecciones estadounidenses 2024, hipótesis de retirada de Biden: posible anuncio de los medios estadounidenses durante el fin de semana

Los principales líderes, amigos y principales donantes del partido creen que Biden no puede ganar, no puede cambiar las percepciones públicas sobre su edad y unidad, y no puede obtener una mayoría en el Congreso. Agregó que al presidente le han dicho que si continúa su candidatura a la Casa Blanca, Donald Trump podría ganar de manera aplastante, condenando su legado y las esperanzas de los demócratas en noviembre. axios. Los demócratas esperan que las encuestas de opinión posteriores a la Convención Nacional Republicana indiquen una posible victoria aplastante de Trump, que también podría derrocar a los demócratas en el Congreso. Exploración AP Añadió que ayer casi dos tercios de los demócratas quieren que Biden se retire de la carrera presidencial, lo que demostró que casi dos tercios de los demócratas quieren que Biden se retire de la carrera presidencial, encontrando impulso tanto en la Casa Blanca como en el Congreso. axios.

Presión de los líderes demócratas

El sitio web afirma que la presión para la retirada de Biden ha alcanzado niveles muy altos en los últimos días, citando el trabajo «coordinado» realizado por los líderes del Partido Demócrata. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, le habría aconsejado dar un paso atrás, y la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le habría explicado que si no se marchaba, corría el riesgo de perder su oportunidad de recuperar la Cámara. . El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también envió un mensaje similar a Biden. Luego está el silencio de los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, y de la esposa de este último, Hillary, que aún no han expresado su opinión sobre el ocupante de la Casa Blanca. De hecho, según lo que El Correo de WashingtonEl propio Obama habría confiado a sus aliados que Biden debería pensar en la sostenibilidad de su candidatura. Según el diario, el expresidente habló con Biden sólo una vez después del debate. Pero detrás de escena, Obama ha estado muy activo en las conversaciones sobre el futuro de Biden y ha interactuado con varios demócratas preocupados, incluida la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciendo que le preocupan las encuestas y los donantes que se deshacen del actual ocupante de la Casa Blanca. .