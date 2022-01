Elden Ring no requiere que uses un soporte Torrente, la elección depende del jugador: Nerd4.life

Jefe de FromSoftware y Gerente anillo de eldenHidetaka Miyazaki aseguró a los jugadores que no se verían obligados a ir caballo para explorar el mapa y no tendrás que usar compulsivamente el soporte en las batallas de Elden Ring. Pelear a caballo o viajar a caballo son solo opciones que pueden ser efectivas, pero no hay obligación.

Miyazaki explicó esto durante Entrevista con la revista EDGE (# 367) cuando se le preguntó acerca de los encuentros con enemigos vistos en la prueba de red de Elden Ring. El director respondió: «En ningún momento queremos obligar al jugador a montar a caballo o pelear a caballo. Más bien, queremos crear situaciones que requieran cruzar un caballo o sugerir que pelear a caballo es una estrategia viable, y ¿es así?». ? Depende del jugador decidir qué. Si siguiera estas estrategias, nunca debería sentir que se les está imponiendo algo ”.



Elden Ring no carecerá de enemigos cargados

Luego prosiguió y dijo: ¿De dónde el diseño Desde el mapa y los encuentros en sí, debido al tamaño y la estructura del mundo, el juego debería fomentar la navegación con Torrent. E incluso los caballos de pelea, con suerte, juegan a favor de una variedad de opciones de los jugadores y cómo abordan diferentes situaciones, con este nivel de libertad. Entonces, en ese sentido, sí, diseñamos el mundo con eso en mente. “Al mismo tiempo, sin embargo, no está obligado a usarlo a gran escala.

También descubrimos en la misma entrevista que Elden Ring será el «mejor juego de la historia» de FromSoftware, según Hidetaka Miyazaki.