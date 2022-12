Elden Ring es el 2022 más completo y más retrasado de HowLongToBeat – Nerd4.life

Anillo Elden es la dirección Más completo afiliado 2022, al menos para HowLongToBeat Data, el sitio que recopila y procesa estadísticas de juego declaradas voluntariamente por los usuarios. El título de FromSoftware es también el más abandonado, claramente por su alta dificultad, así como el más acumulativo, y es el título con más reseñas y el más largo, con una media de 107 horas de juego.

Sin embargo, God of War Ragnarok es el juego más jugado y popular, mientras que el juego mejor calificado por los usuarios es The Last of Us Part I.



Datos de HowLongToBeat de 2022



Datos de HowLongToBeat de 2022



Datos de HowLongToBeat de 2022

Tenga en cuenta que, a diferencia de plataformas como Metacritic u OpenCritic, Data ha indicado cuánto tiempo para batir Son proporcionados directamente por los usuarios, por lo que en algunos aspectos no son muy indicativos, por ejemplo, para evaluar las estadísticas sobre las plataformas de juegos más utilizadas, donde domina naturalmente la PC, porque es más fácil ingresar datos en el sitio.

Sea como fuere, también es interesante saber qué es un Los juegos más cortos del año.A saber, Ocean Chime, que dura 18 minutos y 47 segundos, Cave Crawler, que dura unos segundos más pero permanece por debajo de los 18 minutos, y How to Make a Fish, que tiene un promedio de 21 minutos y 3 segundos. En cuanto a las carreras de velocidad, el juego más utilizado es Stray, seguido de Return to Monkey Islan y Elden Ring, aunque con brechas terribles.