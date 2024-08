El voleibol italiano y la maldición olímpica: los campeones Velasco e Igono aún esperan disiparla

aAldo Cazzolo, enviado a París

Italia inventa tácticas y exporta entrenadores pero el tabú olímpico continúa con la salida de la selección masculina. En la competición femenina contamos con dos campeonas que eligieron ser italianas.

Parece que el voleibol se ha convertido en el verdadero deporte nacional de los italianos. Evidentemente no a nivel de clubes sino a nivel nacional (teniendo en cuenta lo que hacen los jugadores azules). Cuatrocientos mil miembros. En cada partido debe haber tres italianos en el terreno de juego por cada equipo. Para el torneo de voleibol sentado se clasificaron catorce equipos nacionales juveniles y juveniles, así como el equipo paralímpico femenino. No sólo muestras; Escuela, movimiento. No es casualidad que muchos de los entrenadores que trabajan en el extranjero sean italianos. Francia, que nos ganó, está entrenada por uno de nuestros jugadores veteranos, Andrea Gianni (que no cantó el himno nacional francés).