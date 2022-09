El VAR también tiene un precio (muy alto): la Juventus pierde dos puntos con el Scudetto

Que el Var tiene un precio, y que eso podría afectar la regularidad del torneo, lo supimos amargamente en la caótica noche de Turín, en el punto álgido de un partido que la Juventus valió la pena perder pero -organización al alcance de la mano- debe ganar. Ahora está claro: el gol de Milik en Salernitana mientras se acababa la recuperación fue, a todos los efectos, un habitual. No es una cuestión de interpretación, como podría parecer al calor, cuando la polémica giró en torno al intento de intervención aérea de Bonucci: ¿el jugador de la Juventus afecta el movimiento o no? Para Banti, El Var, ese movimiento de armas merece castigo; El joven árbitro Marcenaro, que inicialmente comprobó la corrección del gol, fue persuadido por su colega en un instante y anulado. Las dudas permanecerán. Borrada de una foto criminal, una imagen fija que entró en la TV (y en los smartphones) de cualquiera a los pocos minutos de iniciado el partido, y terminó en empate 2-2 en lugar de 3-2: Candreva, cerca del banderín de córner, retenido en el Bonucci’s juego.

¿Quién estaba equivocado?

–

Encuentre al culpable inmediatamente. Braga lejana? No tenía disponible la imagen asesina: provenía de una cámara táctica, no se usó y no se podía usar para cámara lenta en el campo (en todo caso, habría sido menos apresurado llamar a Marcinaro para una revisión de campo). ¿Reliberar? Al menos: le era imposible darse cuenta de Kandreva, escondida allí en un rincón del campo. ¿juez de línea? Validó Grid, desde su punto de vista Bonucci estaba en modo regular; Cuando se canceló la red, ni remotamente se imaginó que las cámaras no tomaron en cuenta al jugador de la Salernitana. Entre los sospechosos se encuentran incluso algunos fotógrafos. La realidad es otra: aunque jugaba la Juventus, y por tanto el partido era muy popular en todos los sentidos, se consideraba clase C, y por tanto estaba copado por el menor número posible de cámaras: 12. En definitiva, la cuestión de los costes.