“El universo, belleza sin límites” – La Voce di Rovigo

roberto ragazzoni de rovigo, Profesor emérito del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Padua y director del Observatorio Astronómico de Padua, es el nuevo presidente del Instituto Nacional de Astrofísica.

Para más información, lea también:

¿Cómo llegó tu nombramiento?

«Participé en una convocatoria del ministerio y fui preseleccionado. El mandato del expresidente terminó a mediados de febrero y todos estaban esperando una cita. No había información de cuándo llegaría y no estaba seguro de que me eligieran. Fue una sorpresa positiva y estoy «muy feliz».

¿Qué es para usted el estudio de la astrofísica y el universo?

«El estudio del universo es hermoso, es un estudio muy completo y con una dosis de belleza intrínseca: mirar el cielo estrellado en una noche oscura, incluso para un investigador, genera asombro. La enorme variedad de cuerpos celestes que van desde el De la Luna al Sol a la estructura a gran escala del universo, dio origen a la cosmología, una rama de la astronomía que estudia el universo en su conjunto. El estudio de la astronomía abarca muchos sectores, desde los planetas y las estrellas más cercanas hasta los objetos exóticos. como los agujeros negros o los centros de las galaxias: fenómenos que observamos pero para los que aún no hemos podido dar una explicación precisa. “El trabajo es tan enorme que resulta apasionante en cualquier dirección que se mire”.

¿Cuáles son las nuevas fronteras de la astrofísica y la investigación espacial?

«Al observar planetas fuera del sistema solar, por el momento, sólo observamos las mediciones más sencillas, pero estamos avanzando hacia la catalogación de la enorme cantidad que aún se desconoce. Hemos podido contar y medir casi todas las estrellas de nuestra galaxia en el campo visible, y hay planes para hacerlo en diferentes longitudes de onda». Como la radiación infrarroja. Nos hemos movido de la vecindad del Sol a nuestra Vía Láctea. Se está desarrollando la astronomía de múltiples mensajeros: nuevos telescopios y antenas para ondas gravitacionales, fenómenos que en algunos casos están relacionados con fenómenos visibles observados mediante telescopios ópticos o radiotelescopios. Es una astronomía que no sólo alcanza las ondas electromagnéticas como la luz, sino también los neutrinos y las ondas gravitacionales. Nos gustaría construir un telescopio capaz de cartografiar el todo el cielo al mismo tiempo, por lo que eventos como explosiones de supernovas y la formación de ondas gravitacionales serán visibles a medida que suceden. Al hacerlo, cometerás errores, pero lo importante es cometer nuevos errores y no repetir errores que otros Ya lo he hecho”.

¿Qué programa piensa seguir adelante como Presidente? ¿Hay alguna iniciativa para nuestras tierras?

«Fui director del Observatorio de Padua, en el que muchas veces intentamos involucrar a la región, a la cadena industrial y a la actividad cultural. Ahora lo hacemos a nivel nacional, y es importante para el lado industrial: construyendo cosas nuevas, aumentar la capacidad de la cadena de producción”.

Incluso el presidente del Véneto, Luca Zaia, quiso subrayar el carácter excepcional de este evento.

“En el día del raro y sorprendente fenómeno del eclipse total, los venetos celebramos con orgullo el nombramiento de Roberto Ragazoni como presidente del Instituto Nacional de Astrofísica”. Así, el presidente de la Región, Luca Zaia, saluda el nombramiento del profesor Ragazzoni, Reemplazará a Marco Tafani y será responsable de ENAAF durante los próximos cuatro años.

Miembro de la Accademia dei Concordi de Rovigo y de la Accademia Galileiana de Padua, es también miembro correspondiente de la Accademia dei Lincei. Leemos en la “Biografía” de su nombramiento como académico en Lincei que “Ragazzoni nació en Venecia en 1966 y se graduó en el Instituto Técnico de Rovigo, donde vive. Se licenció en astronomía summa cum laude en la Universidad de Padua, y desarrolló un sistema de recuento de fotones montado en un telescopio «Copérnico» en Asiago, donde comenzó su carrera en el desarrollo tecnológico destinado al estudio del Universo. Astrónomo habitual desde 2000 en el Observatorio Astrofísico de Arcetri, luego en el Observatorio Astronómico de Padua desde 2006, de los cuales es Director desde 2018.

“Para un astrónomo de fama mundial, que siempre “busca” nuevos planetas para estudiar – comenta Zaya – ésta es una tarea nueva y desafiante en la Tierra. Un premio que recompensa su pasión, experiencia y gran deseo de innovar en un campo que hoy crece a la velocidad de la luz y también crea grandes oportunidades para el tejido productivo del Véneto. Con su rico currículum lleno de descubrimientos y reconocimientos internacionales, estoy seguro de que el profesor Ragazzoni, con su gran intuición en el campo de las innovaciones, contribuirá aún más a enriquecer el acervo de conocimientos de la Autoridad Nacional. Le deseamos a él y a su equipo todo lo mejor en su trabajo para que los astrofísicos italianos puedan seguir desempeñando un papel destacado en los proyectos terrestres y espaciales.