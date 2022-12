El tiempo, cuando las heladas se vuelven fugaces en Italia también

Sucedió en el pasado y sucederá en el futuro. Tal vez no de inmediato, tal vez de inmediato. Quién puede decir. Algunos eventos son tan impredecibles que pueden dejarte sin palabras precisamente porque subrayan la imprevisibilidad absoluta de la atmósfera en su imprevisibilidad.

Tenemos muchos dispositivos tecnológicos, claro, pero incluso los más avanzados pueden entrar en crisis. Es imposible esperar un sistema caótico. Puedes probar, por supuesto, pero recordemos que siguen siendo tendencias.

Un glicido ocurrió hace unos días cerca de Génova

Desde el equipo local, el canal de YouTube siempre está en el área.

Si la tecnología ha avanzado mucho, la atmósfera siempre va un paso por delante. Entonces, más allá de las meras proyecciones de modelos, dejemos que la dinámica atmosférica haga su trabajo. ¿Hay exceso? Bueno, la desviación resultante se nivelará tarde o temprano. Si durante años y años hace mucho calor, ten por seguro que en el futuro tendremos inviernos mucho más fríos.

Los científicos lo dicen, nosotros no lo apoyamos.. Y creemos que, en cambio, tenemos constancia de ello casi a diario. Los veranos sofocantes contrastan con las inundaciones otoñales. O quizás las terribles granizadas, que hasta hace unos años eran la excepción. Ciertamente no es la norma.

Tendremos que acostumbrarnos, no hay mucho que podamos hacer. Acostúmbrate a los excesos, que casi nunca acaban. Al menos no de inmediato. Entre los excesos, sepa que también habrá congelaciones. Porque tarde o temprano volverán y quién sabe que este año no sea así. Muchos recordarán los años históricos, porque los vivieron o, tal vez, relataron.

1985 por ejemplo, o 2012. Estos son los ejemplos más recientes, entre medio hubo otros episodios llamativos. 1999 me viene a la mente, en lugar de 2015. Aquí estamos hablando de hechos que en un principio fueron inesperados, pero que a pesar del calentamiento global imperante, lograron entrar en la historia.

No te preocupes, porque tarde o temprano el invierno volverá a ser invierno, de primavera a primavera, de verano a verano y de otoño a otoño.