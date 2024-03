El teléfono va lento, ¿de qué depende? Quizás lo estés usando incorrectamente

Todos los teléfonos inteligentes, tarde o temprano, envejecen y comienzan a volverse lentos, con aplicaciones que fallan o no se inician. En este artículo recopilamos algunos consejos sobre cómo mejorar el rendimiento de tu teléfono para que dure más y eliminar la etiqueta «lento».

Un teléfono inteligente puede comenzar a sentirse «lento» o fallar cada vez más en algún momento de su vida. ¿Por qué? Las razones pueden ser “naturales”, es decir, que después de unos años el smartphone empiece a mostrar signos de envejecimiento, es inevitable. Normalmente, un teléfono inteligente de gama media a alta en el momento de la compra puede funcionar de maravilla durante tres o cuatro años antes de mostrar signos de falla. Estos pueden ocurrir antes dependiendo del costo del dispositivo. De hecho, no es posible que un smartphone de 100 euros, por ejemplo, dure cinco o seis años sin problemas. Por otro lado, se supone que un teléfono inteligente premium debe venir con un procesador de alta gama y componentes que puedan durar más. Sin embargo, todos los teléfonos tarde o temprano envejecen y muestran signos de funcionamiento lento, aplicaciones que se congelan o no se inician, y más. ¿Por qué? ¿Y cómo puedes hacer que tu smartphone dure más? Afortunadamente, existen herramientas y métodos eficaces que pueden ayudar a resolver cualquier problema. Problemas de rendimiento con su teléfono inteligente.

Teléfono lento, algunos consejos para hacerlo más rápido

Aparte del procesador, que puede quedar obsoleto con el paso de los años, es importante que el dispositivo funcione bien en términos de software. el Actualizaciones de software Debería permitirle resolver problemas de compatibilidad y seguridad, así como ofrecer las últimas versiones del sistema operativo para brindar acceso a nuevas funciones o nuevas aplicaciones.

Sin embargo, puede ocurrir que las actualizaciones de software acaben sobrecargando el dispositivo y siendo en sí mismas una causa de ralentización del sistema. Se podría pensar que no actualizar el software sería suficiente. Sin embargo, no se recomienda esto, ya que no actualizar el software puede impedir que se resuelvan problemas importantes. Por lo tanto, es una buena idea comprobar que el software de su dispositivo esté siempre actualizado a la última versión disponible.

Otro consejo es desactivar «»El ahorro de energía' que puede activarse automática o manualmente por error. De hecho, este modo limita el rendimiento del teléfono para prolongar la duración de la batería.

Reinicia tu teléfono cuando aparezca lento

Esto puede parecer simple y estúpido, pero muchas veces un problema de lentitud del teléfono se puede resolver con un simple problema. Reinicia el teléfono inteligente. De hecho, apagar y encender su dispositivo le permite cerrar aplicaciones que se han dejado abiertas en segundo plano. Cuantas más aplicaciones no utilices y que estén abiertas en segundo plano, más se degradará el rendimiento de tu sistema. Reiniciar tu teléfono es un trámite que debes realizar al menos una vez por semana, no cuesta nada y lleva muy poco tiempo. Algunos teléfonos inteligentes también ofrecen una opción de “reinicio automático”, como el Samsung Galaxy, que le permite configurar el teléfono para que se encienda y apague automáticamente periódicamente.

Alternativamente, puedes forzarlos a cerrar Aplicaciones Ya no está en uso, así que no lo dejes abierto en segundo plano.

En Android, simplemente abra el cajón de aplicaciones abiertas, deslícese hacia los lados hasta encontrar la aplicación que desea cerrar y deslícese hacia arriba en la vista previa para cerrarla, o puede seleccionar la opción «Forzar detención» en la página de la aplicación individual que desea. quiero que se acerque. Configuración > Aplicaciones.

En el entorno iOS, desde la pantalla de inicio del iPhone, simplemente deslícese hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y deténgase en el centro de la pantalla (mientras que en los modelos más antiguos simplemente presione el botón Inicio dos veces), luego deslícese hacia un lado hasta encontrar el aplicación para cerrar y desliza hacia arriba en la vista previa para cerrarla.

Libera espacio en la memoria de archivos que ya no necesitas

Otro consejo útil para intentar mejorar el rendimiento de tu smartphone es Liberar memoria del dispositivo, local, no cualquier memoria externa. Cuanto más elimine archivos que ya no son necesarios, más cosas inútiles eliminará su sistema. No sólo documentos, vídeos o fotografías sino también aplicaciones. Las aplicaciones que no estás usando consumen memoria de todos modos, así que ¿por qué no desinstalarlas? Si usa una aplicación una o dos veces al año, instálela cuando sea necesario y luego elimínela. En cuanto a los soportes y documentos, se pueden transferir físicamente al ordenador o a una memoria externa, o bien a un servicio de almacenamiento en la nube para poder acceder a ellos en cualquier momento desde el smartphone, con la diferencia de que no ocupan mucho espacio. mucho espacio. Espacio local.

Hablando de liberar espacio local, recuerda que quienes reciben y envían muchos medios a través de WhatsApp pueden suponer un problema. Porque la aplicación, al instalarse en la memoria del teléfono, la guarda en la memoria local, lo que ocupa mucho espacio. Para liberar memoria se recomienda borrar los archivos multimedia recibidos o enviados desde WhatsApp que ya no sean necesarios ingresando a la carpeta del sistema. whatsapp/medios/ (Información: faq.whatsapp.com/1436677150190242/).

Referencias útiles

Arriba hemos intentado brindar algunas sugerencias generales para intentar resolver cualquier problema de rendimiento en su teléfono inteligente. Sin embargo, te dejamos a continuación una serie de enlaces a las principales páginas oficiales de soporte en línea que pueden ayudar a resolver cualquier problema de lentitud con el teléfono inteligente. Usuarios Samsung galaxia Pueden comunicarse con la página www.samsung.com/it/support/mobile-devices/why-is-my-phone-slowing-down-and-how-can-i-speed-it-up/. Propietarios A iPhone Pueden ponerse en contacto con support.apple.com/it-it/102598. propietarios únicos Teléfono inteligente Google Píxel Puede encontrar información útil en la página support.google.com/pixelphone/answer/6377329. Finalmente, los propietarios de A Dispositivo Android genérico Puede encontrar información útil en la página web support.google.com/android/answer/7667018.