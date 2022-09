El techo del coche, siempre lo tienes ahí pero no sabes para qué sirve: a partir de hoy lo usarás todos los días

Hay algunas características auxiliares, relacionadas con nuestro automóvil, que a menudo pasamos por alto, pero que podemos aprovechar de cierta manera. En el techo de un auto, por ejemplo, hay partes que siempre tuviste ahí, pero en las que nunca pensaste. ¡Lee esta guía para que sepas cómo aprovecharla!

con el ‘usar En la pregunta, se puede dibujar Varias instalaciones, que el usuario considera no a menudo, pero con mayor frecuencia. entonces ¿por qué no Enriquecer por tí mismo Oraciones De las funciones, cuando ya existe la base de estas funciones?

los pretil Desde el coche, para los que no lo sepan, se utiliza no solo para el simple transporte de cosas o equipajes que no caben en el maletero interior. Hay muchas otras características que se pueden rastrear. A menudo, el mismo resulta adecuado para estos usos. otros tiemposSin embargo, en cuanto al uso, puede ser necesario comprar uno modelo específico, en la tienda de repuestos. Evidentemente todo dependerá de nuestro modelo de coche.

las barras son varillas longitudinales Instalado en la superficie de la máquina, en ranuras especiales. El objetivo principal es aumentar la capacidad de carga del automóvil. Además de barras Por sí mismo, también podemos agregar uno Creación personalizada creada entre ellos para mejorar la eficiencia en la transferencia de carga. Naturalmente, esta estructura estará formada por listones longitudinales que irán de un extremo al otro y que, según el modelo, se pueden adquirir en una tienda De pieza separada.

Los soportes longitudinales consisten en pasamanos Aluminio principalmenteEsto es para garantizar la confiabilidad en el apoyo al embarazo. Por lo general, el peso soportado es de hasta 150 kg. No solo aporta funcionalidad, sino que contribuye a diferenciar, hasta cierto punto, el estilo de diseño del automóvil, quedando perfectamente ubicado en los manuales y llama la atención de inmediato. falso techo. Generalmente se produce en tres colores, negro, gris y cromo pulido.

Características adicionales

Sobre ellos, encontramos la instalación adicional deequipo tiempos paraluzque puede ser muy útil en acampada o en otros picnics, para iluminar, al anochecer, en una mesa de verano durante un picnic, etc.

Más allá de eso, siempre piensa en un caso. cámpingpuede instalar, con la ayuda de lo mismo, una cortina, una característica que ya existe para pretil en Auto turístico. Las cajas reales también se pueden instalar en contenedores, equipaje y más. En este sentido, incluso los materiales de construcción, muebles, equipos deportivos, etc.