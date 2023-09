El suplemento de fibra “Olimpiada Natural” sirve para perder muchos kilos, pero hay cosas que debes saber

Un medicamento que a veces los médicos prescriben a pacientes con diabetes tipo 2, Se ha vuelto «popular» gracias a algunos experimentos no autorizados con él.. En cierto momento, hubo falta de disponibilidad del medicamento, lo que dificultó el uso de quienes lo utilizaban por evidentes problemas de salud.

Dado que utilizar Ozempic o similar para adelgazar es una práctica peligrosa, muchas personas han buscado alternativas naturales. La buena noticia es que existe un alimento que parece aportar los mismos beneficios, o casi.

Suplementos de fibra a base de cáscara de psyllium, ¿realmente funcionan como Ozempic?

Las cáscaras de psyllium se conocen como fibra soluble y existen muchos suplementos naturales a base de esta planta. De hecho, para ser precisos Las cáscaras de psyllium se encuentran en las semillas de una hierba llamada Plantago ovata, que crece en la India..

Los suplementos a base de esta fibra pueden aportar muchos beneficios al organismo, entre ellos: Resuelva el problema del estreñimiento, mejor control de los niveles de azúcar en sangre y reducción general del colesterol.. También sabemos que la ingesta de fibra también se asocia con la sensación de saciedad, por lo que se utiliza durante una dieta de adelgazamiento.

A raíz del «asunto Ozembek», muchas personas buscaron una alternativa natural y algunos afirmaron que la cáscara de psyllium funcionaba de la misma manera que la droga. De hecho, estamos ante un mito urbano: la fibra es buena para perder peso porque, como se mencionó anteriormente, te hace sentir lleno. Pero Ozempic como droga funciona de manera completamente diferente.

Generalmente Tomar suplementos de fibra no causa ningún efecto secundario particular y la cáscara de psyllium es bien tolerada.. Sin embargo, no olvidemos que antes de tomar cualquier sustancia, incluso natural, siempre es buena idea consultar con un médico.

La buena noticia es que los suplementos de cáscara de psyllium son fáciles de encontrar. No es tan caro como el ozámbico; Pero confirmamos que no tiene el mismo efecto, tal y como explican algunos de los expertos preguntados al respecto. Finalmente, los mismos expertos sugieren comenzar con dosis más pequeñas a partir de ese momento. Quienes no están acostumbrados a comer fibra pueden sufrir flatulencias Y otras enfermedades menores.

(La información contenida en este artículo tiene fines meramente informativos y se relaciona con estudios científicos o publicaciones en revistas médicas. Por lo tanto, no reemplaza el consejo de un médico o especialista, y no debe considerarse para formular tratamientos o diagnósticos)