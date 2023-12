“Él siempre hace esto, te ataca cuando estás más débil” (Video)

No largo Nuevo episodio de Gran Hermanoque irá Se emite el sábado 30 de diciembre de 2023 en horario de máxima audiencia por Canale 5.. Mientras espera, Letizia Beatriz sale con Perla Fatero en Comportamientos postulados por Beatrice Luzzi En sus saludos.

No hay paz para Beatriz Luzzi Que, después de Giuseppe Garibaldi, Ella también acabó en los hitos de Letizia Beatriz.. Molesto por el comportamiento de la actriz mientras comía los aperitivos, el joven fotógrafo se entregó a una Poderoso arrebato con Marco Maddaloni y Perla Fatero que no estaba escondido decepción:

No puedo estar así por algo como esto. Él siempre nos hacía esto a todos, cuando sabía que éramos más débiles y por lo tanto nos desmoronaríamos. Sabes muy bien qué semana es esta para mí. Intento mantener la cabeza en alto. Ella sabe exactamente por lo que estoy pasando. Siempre hace esto, te ataca cuando estás en tu punto más débil. Él nunca me hace eso, solo lo hace cuando sabe que me está lastimando. Arruinó mi velada.