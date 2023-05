El sábado 20 y domingo 21 de mayo de 2023

Sábado 20 y domingo 21 de mayo, el penúltimo fin de semana de mayo, el verano está a solo un mes y la capital, a pesar de que el clima aún es incierto, ofrece un rico calendario de eventos para todos los gustos. Desde mercados japoneses hasta exposiciones de flores y plantas, desde festivales dedicados a la Carbonara y Amatriciana hasta la extraordinaria apertura de parques y casas históricas normalmente cerradas al público, será un fin de semana dedicado a la cultura, el arte y el gusto.

Aquí están los 15 eventos que RomaToday ha elegido para el sábado 20 y el domingo 21 de mayo.

Bruce Springsteen y la E Street Band en el Circus Maximus

Bruce Springsteen y The E Street Band están de regreso en Italia después de 7 largos años y están a punto de aterrizar en DC también. El 21 de mayo, Bruce Springsteen incendiará el Circus Maximus de Roma, uno de los conciertos más esperados de 2023. La potencia del rock de Springsteen y su E Street Band harán soñar al público. A las 14.00 horas se inaugurará la zona de conciertos, a las 16.30 horas The White Buffalo (el proyecto musical del cantautor estadounidense Jake Smith y una banda muy querida en el panorama musical mundial) seguido a las 17.45 horas por Sam Fender (quien, tras Ferrara, volverá al escenario del Circo Máximo). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Días de Japón

El domingo 21 de mayo vuelven los Japan Days al Hipódromo de Capanella. Será una maravillosa celebración del mundo de Japón para perderse en la atmósfera, los sonidos y los colores del sol naciente. Desde los clásicos del bonsái y el kimono hasta el colorido y divertido mundo del anime y la cultura nerd, el verdadero evento mensual para todos los fanáticos de Japón. También espacio para talleres, entretenimiento, un gran comedor y la zona de mercado más diversa y ecléctica de la capital. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Paola y Chiara, baile doble

Tras el éxito cosechado en el 73° Festival de Sanremo y habiendo despejado la radio con su tema «Furore», Paola y Chiara recorren Italia con su gira y presentan su nuevo proyecto discográfico. Forever es el nuevo álbum. Los dos cantantes acudirán a un concierto en el Auditorium Conciliazione los días 19 y 20 de mayo, mientras que el domingo 21 se reunirán con sus fans en Castel Romano, en el centro comercial. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Promenade de Santé en Ambra Juvenile

En Ambra Jovinelli, Filippo Timi y Lucia Mascino presentan «Promenade De Santè», que marca el debut teatral del director de cine Giuseppe Piccioni (entre sus películas se encuentran Rojo y azul, Estos días, Fuera del mundo). En escena hay dos romances: uno narcisista, obsesivo, el otro psicótico, paranoico y esquizofrénico. Ambos están enfermos y a pesar de la búsqueda del amor y el amor, se buscan, huyen y siempre palpitan. El dúo profundiza en sus vulnerabilidades y miedos bailando «pas de deux» de verdad penetrante y vivacidad abrumadora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Carbonara y Amatriciana

¿Amatriciana o carbonara? ¿Cuál de los siguientes primeros platos rumanos prefiere? Puedes decidirte o confirmar este fin de semana en Eataly. En el tercer piso del gran mercado en Piazzale XII Ottobre 1492, desde el viernes 19 y el domingo 21 de mayo será posible degustar diferentes versiones de famosas recetas romanas. En Ercoli 1928 puede degustar Maccheroncini all’amatriciana fresca y Mezze Maniche rigate alla carbonara fresca; De Flavio Al Velavevodetto, los atemporales rigatoni alla carbonara; Pastificio Secondi servirá raviolis rellenos de queso ricotta con salsa amatriciana y pecorino balmarque rellenos de queso y huevos con tocino crocante. También habrá una clase de cocina rumana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ortida 2023

Regreso a Roma Ortidia. Del 20 al 21 de mayo, el Jardín Botánico de Roma volverá a ser el escenario del evento hortícola organizado por Sens Eventi. El mundo diverso y colorido de las orquídeas será el protagonista en el hermoso Parque Trastevere en las laderas de Giannicolo, con sus 12 hectáreas y sus colecciones botánicas únicas y raras y sus fuentes históricas. Se exhibirán coloridas muestras de orquídeas, tillandsias, bromelias y coquidamas de los jardines botánicos de Nápoles y Florencia y de algunas de las mejores asociaciones del sector italiano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Día Nacional de las Casas Históricas

El domingo 21 de mayo regresa el Día Nacional de la Asociación Italiana de Casas Históricas, este año para su decimotercera edición. El museo más grande y más difundido de Italia reabre sus puertas de forma gratuita a más de 500 lugares exclusivos como castillos, fortalezas, villas, parques y jardines que también se pueden visitar de forma gratuita en Roma y Lazio. Muchos lugares están abiertos en nuestra área. También puedes participar en el concurso publicando contenido en tu perfil de Instagram con el hashtag #challengeadsi2023 y/o mencionando dimore_storiche_italiane, photoluxfest y weareigersit. Un autor seleccionado por el jurado será invitado a participar en una visita privada. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Semana Europea de los Parques 2023

La región de Lazio celebra la Semana Europea de los Parques 2023 a partir del sábado 20 de mayo con numerosos eventos organizados en más de 100 espacios naturales protegidos regionales. Un calendario muy rico con muchas iniciativas y actividades gratuitas para todas las edades. Una oportunidad para disfrutar plenamente de la belleza y la biodiversidad de los parques, reservas y atractivos naturales de Lazio. El tema lanzado este año es “Construyendo sobre nuestras raíces”, a través del cual se invita a los parques y áreas protegidas a explorar su noción de patrimonio celebrando y promoviendo la conciencia de la responsabilidad de preservar el patrimonio natural y cultural para las generaciones futuras y descubrir cómo se puede construye sobre eso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Niccolo Fabi «Menos por menos Tour 2023»

Después de celebrar sus 25 años de carrera con un único evento de 2022 en el Verona Arena, Niccolo Fabi volverá a recorrer los principales escenarios italianos en 2023 por primera vez con la orquesta. En el escenario de la sala Parco della Musica, el cantautor rumano presentará «Meno per meno», un viaje sonoro entre el pasado y el presente para BMG que también contiene los nuevos singles «Andare Oltre» y «Di Aratro e di Arena». «. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Biodiversidad – Mercados de Agricultores en el Festival Prenestino

Los productores agrícolas de Capannelle se trasladan a Parco Prampolini el domingo 21 de mayo con «St’orto prenestino». Será un día de celebración en el que también asistirán numerosos productores agrícolas al Farmer’s Market de Capannelle, que no solo tendrá lugar un domingo especial en la plaza de siempre del Hipódromo de Capannelle, sino que se sumará al Farmer’s Market de Prenestino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Breda Village TTS comida callejera

Del jueves 18 al domingo 21 de mayo, la comida callejera invade Villaggio Breda. De hecho, la nueva gira Street Food 2023 realizada por TTSFood llega por primera vez al corazón del MUNICIPIO 6 de Roma, precisamente en el aparcamiento Grotta Celoni con vistas a Via Casilina, a pocos pasos de Villaggio Breda. Un evento de 4 días dedicado a la mejor comida y diversión en el camino. El Street Food Festival tendrá lugar del 18 al 21 de mayo y transformará Villaggio Breda en el restaurante al aire libre más grande de la capital. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival de Kebab y Abruzos

Debido a las inclemencias del tiempo, el festival se pospuso para el sábado 27 y el domingo 28 de mayo.

El sábado 20 y el domingo 21 de mayo en Agripark, en Via Castel di Leva, se organizará el festival de cocina Arosticini y Abruzzo. Irresistible, suculento, sabroso, imaginativo y absolutamente delicioso es el apróstico de cordero de los Abruzos; Una marca, un símbolo de la cocina tradicional de Abruzzo, un símbolo de la comida callejera verdaderamente regional. Por lo tanto, el próximo fin de semana será una fiesta «hecha» en Abruzzo, en un rincón de vegetación inmerso en la campiña romana a tiro de piedra del Amor Divino, ubicado entre la antigua Via Ardiatina y Via Laurentina. Parque equipado con mesas y sillas, baños y estacionamientos en contacto con huertas y animales de granja. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercado Eco & Chic en San Lorenzo

El domingo 21 de mayo vuelve el Eco & Chic Market a San Lorenzo, reviviendo la bella y espaciosa Piazza dell’Immacolata, el centro neurálgico del barrio. El formato es el de siempre: auténtica artesanía, hecha a mano por hábiles artesanos y artistas, piezas vintage cuidadosamente seleccionadas, así como otras pequeñas «joyas» para los entendidos como coleccionables, especialidades gastronómicas y cosmética natural. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Joy Run, carrera competitiva de 10 km en Castel Romano

El domingo 21 de mayo tendrá lugar la tercera edición de la Castel Romano JoyRun, una carrera competitiva de diez kilómetros en ruta, individual masculina, femenina y comunitaria. El concurso está organizado por Castel Romano Designer Outlet en colaboración con el equipo deportivo LBM, patrocinado por el Municipio de Roma IX y patrocinado técnicamente por ASICS. Entre las excelentes inscripciones de esta edición, destaca Sofia Yarmchuk, campeona de Italia en las carreras de 10 y 21 km. Los que no corran para ganar podrán participar con toda la familia en la Castel Romano Fun Run, una carrera no competitiva de 4 kilómetros para toda la familia, que comenzará inmediatamente después del kilómetro 10 y discurrirá por las atracciones de el parque de atracciones Cinecittà World. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival de Ñoquis con Salsa de Cordero Nerola

Domingo 21 de mayo Proloco Nerola, en la Provincia de Roma, presenta «Un domingo de mayo», un evento de primavera en la región de Nerola donde se realizará un festival de ñoquis con salsa de cordero como parte del evento. Un domingo repleto de atracciones en la Aldea Romana de la Sabina. Comienza con el mercado dedicado a la artesanía y productos típicos de la región, y todo lo que tienes que hacer es entrar directamente al hermoso centro histórico y caminando por el pueblo medieval te encontrarás con una calle estrecha llena de colores y hermosas sorpresas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]