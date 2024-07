El renacimiento de Jenny y la amarga venganza de Tony – Daily

El tercer episodio de Isla de la tentación Comparte algo con la bibliografía de Fyodor Dostoyevsky: Estúpido Como protagonista. Una feliz coincidencia literaria nos lo presenta Tony Randaapasionado de la literatura, de la que incluso se presentó como El señor Jekyll y el señor Hyde (Será doctor jekyll Pero no esperemos demasiado de Catania. Pensamos (ingenuamente) que lo peor ya había sucedido dentro de los primeros 20 minutos de la transmisión, pero no, lo peor nunca tiene un final y durante el tercer episodio del programa de citas, El deejay rampante de 40 años se lució A mi dulce amiga Jenny. escena desolada.

Jenny decidió tomar el control de su vida

Jenny Guardiano tiene 26 años, y muchos de ellos se han perdido detrás de un hombre arrogante y egoísta (a juzgar por lo que hemos visto en la tele, obviamente). Enamorada y con el clásico jamón en los ojos, Dejó a un lado su libertad para complacer al hombre que estaba a su lado.. Ha renunciado a las típicas experiencias veinteañeras, a las fiestas con amigos, a las vacaciones en grupo y a la posibilidad de descubrir quién es y en quién quiere llegar a ser. Se necesitaba un reality nacional para entender que lo que estaba era más una prisión que una relación.

Gracias al apoyo de las otras chicas de la isla, quienes le recordaron (¡poder femenino!) lo hermosa, inteligente, valiosa, etc. que era, Jenny dejó de preocuparse por lo que era Toni y comenzó a hacer lo que quería. Flotó entre los tentadores, lució vestidos seductores y bailó hasta el amanecer. “Me hizo pensar que estaba caminando mal”. Confesó durante el incendio. “Me hizo sentir pequeña”, comprendió, pero hoy “ya no tenía intención de que la trataran de esa manera”. ¿Está lista para seguir adelante y construir una nueva vida libre de las garras del Sr. Jekyll? Lamentablemente no. El jamón se mantiene firme en su sitio y ella afirma que «la sensación no ha desaparecido».

La punzante venganza de Tony

Los nuevos videos de Jenny le fueron mostrados inmediatamente a Tony en Benito’s. Reiteró, en medio de la censura de sus compañeros competidores – todos excepto el incorregible Leno – que si prohíbe a su novia llevar ropa demasiado reveladora, es «para protegerla», porque él es «mayor y sabe cómo va el mundo». Hola, ¿patriarcado? No contento, destaca que deshacerse de la minifalda no es nada grave, considerando que Para estar con ella renunció a las fiestas en barcos rodeado de otras mujeres.

¿Qué pasará en la siguiente escena? Se ve a Tony brindando «por las mujeres, las fiestas, los barcos y la buena vida». En un barco en medio del mar, sostiene una botella de champán y está rodeado, concretamente, de hermosas mujeres en bikini. ¿Gesto inmaduro? Por supuesto que no, Tony simplemente está confundido.. Pobre hombre, tiene que decidir si va a salir soltero y vivir la buena vida o, como ya tiene 42 años, conformarse nada menos que con la preciosa Jenny y finalmente recuperar la cabeza.