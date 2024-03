“El rap entre Shakespeare y William Golding” – Corriere.it

“Me gustaría presentarme a través de la música, no de las palabras”, afirma Kid Yogi (Francesco Stassi, 23 años). Su tarjeta de presentación es el segundo álbum “Names of Satan”, que llamará la atención. Es un álbum de rap y por tanto muy atractivo para los jóvenes (no es casualidad que debutara en el número uno de las listas Fimi/Gfk), pero es mucho más complejo que los que estamos acostumbrados últimamente, lo que lo hace también apreciado tanto por los adultos como por sus raperos favoritos, quienes declaran ser sus fans. Muchos de ellos son también sus invitados: desde Tidoa hasta Sfera Ebasta, desde Ernia hasta Guillier. La idea se inspiró en la novela «El señor de las moscas» de William Golding, cuyo título es uno de los muchos epítetos de Satanás: «Comencé a pensar en el hecho de que cada uno de ellos traicionaba una idea diferente del mal», dijo. recuerda.

Así nació una serie de cantos simbólicos: “El Anticristo”, “La Cabra de tres cabezas”, “Eva”, pero también “El Enemigo”, “El Dinero” e incluso “Elva”, porque si naces y creces en la provincia de Taranto, el infierno también es sinónimo con la contaminación. . «El álbum analiza todo lo que posee el ser humano», explica Kid Yogi. «Hay demasiada decepción y muy poca positividad». Y también muchas citas literarias educadas: «El maestro y Margarita» de Bulgakov, Otelo, Jack London, Hegel. Ya en su obra anterior de 2022, “The Globe” (como el Teatro de Shakespeare), mostró un gran interés por el tema.

En la escuela, Yugi no es el mejor de su clase.No le gusta leer, por eso escucha música rap distraídamente durante su descanso. Pero en octavo grado, su abuelo le regaló “Crimen y castigo” y su pasión por las novelas empezó a crecer. Dice: “Mis favoritas son también la novela de Dostoievski, El dúo, y Las aventuras de Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Prefiere las obras del siglo XIX a las más recientes. Destaca que «este tipo de literatura ofrece un análisis muy contemporáneo de la psique: en una novela del siglo XIX hay más que aprender que en una novela de 2024. La persona no ha cambiado, el contexto ha cambiado». A quienes piensan que el rap es una música estrecha de miras e ignorante, responde: “Es un género muy multifacético. En Estados Unidos hay raperos que ganaron el Premio Pulitzer, como Kendrick Lamar; «En Italia todavía no ha sucedido, pero Caparizza y Marrakech consiguieron la placa de Tinco, lo cual no es tarea fácil». READ Aurora Ramazzotti relajándose en las montañas con Goffredo Serza