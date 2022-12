El protagonista de Mbappé, Neymar Expulsado: París Saint-Germain y Estrasburgo 2-1

Otra vez Mbappé, otra vez desde el punto de penalti y en el descuento. No es el partido final en Qatar, sino un partido de la Ligue 1, que Kylian ganó esta vez con el Paris Saint-Germain, llevándolo a +8 del segundo clasificado, Lens. Un mes y medio después de su última aparición en partido oficial, los parisinos vencieron por 2-1 al Estrasburgo, al final de un partido lleno de idas y venidas: Neymar fue expulsado, dos tarjetas amarillas en un minuto, y Marquinhos marcó tres objetivos. goles, uno en gol falso y otro no validado (por aparente error del árbitro). Al final, Kylian se ocupa de eso, quien tiene 56 goles en 2022.

Loco Neymar, el líder de Mbappé

–

En la segunda mitad, el PSG se lesionó y finalmente Mbappé los salvó. El desafortunado Marquinhos desvía un centro de Tomasson por detrás de Gigio, para poner el 1-1, y luego cae en la trampa Neymar, que ha sido provocado varias veces por el propio Tomasson. En el minuto 61, el brasileño recibe tarjeta amarilla por 10 contrarios, gasta unos instantes y cae solo en el área penal: simulación, segunda tarjeta amarilla y equipo en diez a falta de 30 minutos para el final. El Paris Saint-Germain brilla y trata de abrirse paso, y el Estrasburgo no se rinde y aguanta, pero en el periodo de recuperación sucumben a la inspiración de Mbappé. El joven de 24 años come el 2-1, luego se mete al área y es derribado por un defensor. El árbitro Turpin señala inmediatamente un penalti, no pierde la ventaja y niega el gol de 2-1 marcado, a pesar del desarrollo de la acción, nuevamente por Marquinhos. El banquillo del PSG está furioso, pero el habitual Kylian se encarga de devolver la calma. Apareció desde los once metros de altura, no falló y le dio al PSG tres valiosos puntos.